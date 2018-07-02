枋寮路塌 公所反應「慢半拍」
屏東連續大雨，枋寮鄉大庄路靠近中華大排一段30公尺長路面遭淘空，路邊塌陷40公分。鄉民反映公所後未獲改善，昨天下午請求警方協助擺放交通錐，結束後公所人員才姍姍來遲，遭民眾抱怨「慢半拍」。
枋寮鄉公所建設課表示，上月中旬豪雨期間前往會勘時，該路段並沒有立即性危險，1日公所沒上班，直到昨天下午才獲報前往會勘，內部研商改善作法後會發文給屏縣府工務處，爭取災害補助進行維修。
枋寮鄉大庄路有一段約30公尺長路面，因一側緊鄰魚塭，路基不穩固長期疑似遭淘空，一個月前被反映岌岌可危，近日豪大雨就發生路面整個崩塌40公分，該路段是大庄村的主要聯絡道路，來往人車頻繁，十分危險。
莊姓鄉民1日向村長及公所通報路面崩塌，到了2日仍沒有任何警示，警方昨前往架設交通錐提醒用路人危險，員警擺放完成準備離開時，公所人員才姍姍來遲。民眾批評公所救災哪有在分假期，上班時間也沒有第一時間處理，積極度不夠。
屏東地區昨大雨不斷，屏東、里港一度出現每小時40毫米以上的時雨量，泰武山區時雨量曾達65毫米，雨勢驚人，國家災害防救科技中心昨天上午就一連針對屏東縣部分鄉鎮發布6道一級及二級淹水警戒，消防局管制長治、鹽埔鄉等5個淹水處，不少民眾說，昨天的大雨一陣一陣，但每一陣都威力驚人。
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