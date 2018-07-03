大雨轟炸 嘉義願心三號橋引道坍

甫通車的嘉義「願心三號橋」前方引道路基塌陷。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

台南關子嶺172縣道發生土石塌陷，公路總局搶修。 圖／市議員張世賢服務處提供 分享 facebook

受中颱巴比侖路徑北上影響，雲林、嘉義、台南昨天凌晨起遭雨彈襲擊，多處淹水、道路崩塌。上月底由嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲剪綵通車的「願心三號橋」前引道，疑路基被淘空塌陷，警方獲報後拉封鎖線、禁止車輛通行。村民對才通車卻塌陷，直言工程品質讓人憂心！

嘉縣府建設處長林永福表示，引道工程由縣府發包興建，包商當時曾反映，橋面排水可能造成路基流失，但雙方溝通後仍照原規畫興建，不料近日大雨道路塌陷，已要求包商調查原因、立即處置。

連接嘉義縣水上鄉民生社區、嘉義市湖子內重劃區的「願心三號橋」上月通車，村民前晚發現橋前引道路面塌陷，工程人員勘查發現引道路基被雨水淘空。

「引道路基流失與行善團無關！」嘉邑行善團總務組長王福春表示，行善團負責「願心三號橋」橋身，及連接嘉義市部分引道，工程沒有問題，也沒有路基流失。另一側從民生社區連結橋的引道為縣府自行發包，工程問題由縣府處理。

嘉義縣鹿草鄉24小時累計雨量逾300毫米，時雨量飆達118毫米，造成全鄉15村有6村積水，警方一度封閉鹿草國小旁道路，及焚化廠連絡道等處。

另，台南後壁區下茄苳大排與菁寮大排，因宣洩不及，在菁寮、崁頂、新嘉等地部分路段積水嚴重，一度拉起警戒線禁止通行。市府表示，上午9點多就啟動抽水機，因雨勢集中，抽排速度比不上降雨速度以致積淹水，積水在午後漸消退。

白河區關子嶺172縣環山道路，與東山區的175道路，有部分路段出現落石及崩塌，公路總局已派人搶修。

大雨也為水庫解渴，嘉義地區6月累計428.2毫米雨量，加上近日連續豪大雨，供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭進帳豐沛，昨天蓄水量上升到76％，蘭潭水庫也達到81%，從仁義潭空拍鳥瞰，上月水庫形狀從乾癟鱷魚，變為「濕身鱷魚」。