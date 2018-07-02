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彰化圓林園遇雨滯洪奏效 員林北區未見淹水

2018-07-02 19:39中央社 彰化縣2日電

彰化縣員林市今天雨勢不斷，部分區域淹水情形嚴重，但1月啟用的圓林園滯洪池發揮功能，截至下午員林北區都沒有淹水，為正式啟用後首次遇上強降雨，就發揮防止淹水功能。

西南風增強，中央氣象局今天中午過後持續發布10縣市大雨、豪雨及大豪雨特報，其中彰化、台南、高雄及屏東要防大豪雨。鹿港、員林等地有淹水情形，彰化縣長魏明谷接獲通報，立即新增行程勘查。

員林市雨勢不小，圓林園為多功能調節滯洪池，因而積水明顯，被不知情民眾笑稱「圓林湖」，但魏明谷解釋，蓋在員林北區的圓林園滯洪池，看來有發揮滯洪功能，所以員林北區10個里目前沒有淹水，包括大同路、大勇街等道路都未積水。

魏明谷說，圓林園雖有啟用防災，也發揮功能，但因區位問題僅能提供員林北區防災滯洪能力，但員林西區淹水情形還是嚴重，也考慮是否能在員林西區及其他易淹水區設置更多滯洪池，解決員林水患問題。

圓林園是彰化縣首座多功能防災滯洪公園，園區的滯洪池配合石笱排水支線改善，有效解決員林市部分區域淹水情形，也是居民最佳休憩場所。今年1月竣工啟用後，今天雨勢成為圓林園正式運作後，首次遇強降雨並有效解決附近區域淹水情形。

淹水豪雨

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