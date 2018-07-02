屏東豪雨路塌危險 東海所獲報立即擺交通錐警示

2018-07-02 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東近日下起豪大雨，枋寮鄉大庄路遭沖刷掏空，30公尺長的路邊整塊崩塌滑落掉進緊鄰魚塭，村民擔心夜間視線不良發生危險，今天下午前往東海派出所請求協助，副所長陳榮祥得知後率隊前往擺放交通錐，讓民眾直呼「揪甘心」。

屏東縣枋寮鄉大庄路靠近中華大排處大約30公尺長路面，一側路邊因緊鄰魚塭長期疑似遭掏空路基不穩固，，不料近日豪大雨就發生路面整個崩塌40公分，由於該路段是大庄村的主要聯絡道路，人車往來頻繁，若視線不良十分危險。

「這裡根本沒有路燈，晚上真的會很危險！」有大庄村民1日白天巡視發現路面崩塌，利用向公所臉書反映並向村長通報，但是直到今天(2日)中午仍然沒有任何警示，由於擔心入夜發生危險，下午2點前往東海派出所尋求警方協助。

東海所副所長陳榮祥得知此訊息後，立刻安撫民眾並且連絡相關單位，並請派出所同仁準備警戒用具，2點40分左右就率領警員戴健柏前往擺放交通錐及連桿，並吩咐傍晚前架設好固定燈及警示燈，避免用路人不小心發生跌落意外。