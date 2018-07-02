強降雨挹注解渴 曾文水庫蓄水率逾3成

2018-07-02 19:14 中央社 台北2日電



連日強降雨挹注，先前蓄水率曾一度跌至2%的曾文水庫回升至逾3成，但台南水情燈號是否有望轉回水情正常藍燈，水利署表示，仍需待曾文、烏山頭水庫蓄水率更提高後再做評估。

根據經濟部水利署資料，自6月30日至今天下午3時，全台水庫預估總降雨效益達1.2億噸，其中曾文水庫蓄水率達33.31%，烏山頭水庫達51.97%，南化水庫則達89.22%，預估可增供72天用水量；牡丹水庫及阿公店水庫今早都進行調節性放水。

不過，對於目前為水情稍緊綠燈的台南地區是否可望轉回水情正常藍燈，水利署副署長王藝峰表示，仍需觀察本週降雨情形及需求端用量，待曾文、烏山頭水庫蓄水率提高後再審慎評估。

相較中南部，同樣為水情稍緊綠燈的桃園地區降雨有限，加上石門灌區一期稻作尚未結束收割，二期稻作供灌仍待觀察。

而在水情稍緩同時，午後雷陣雨降雨量大，高雄市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣都傳出淹水災情，王藝峰表示，主因是道路側溝、都市排水系統無法承受短期強降雨，但雨勢稍歇後都已逐漸消退，水利署針對排水較困難的低漥地區，也配合縣市政府以移動式抽水機排除狀況。

因應淹水災情，水利署今早7時30分就成立應變小組三級開設，並在中午雨勢增強後提高為二級開設。