雷擊造成高雄大樹區上千戶停電 台電晚間6點已搶通

2018-07-02 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市今天出現間歇性雷雨，造成大樹地區1511戶停電，台電人員冒雨緊急搶修，終於在晚間6點9分恢復供電。

高雄市今天下起強降雨，不只造成多處淹水，也造成大樹、林園等區停電。據查原因，是因為雷擊引起高壓線路保護電驛動作（以保護末端用戶電力設備），才造成停電。

其中大樹區停電戶，以井腳路一帶居多，台電人員冒雨搶修，直到晚間6點9分才開始復電。