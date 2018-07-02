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南部連下2日豪雨 台南之前缺水現在水庫要滿過來啦！

世男籃資格賽／中華68:108敗給日本 遭淘汰出局

影／大雨轟炸彰化 埔鹽新水村路面水溝分不清

2018-07-02 18:59聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

路面、水面分不清！彰化縣埔鹽鄉新水村內的排水溝水量暴漲，混濁的水面已經與路面同高，大雨使視線變得模糊，不小心就可能把路旁的水溝當成馬路，而路邊完全沒有警示標誌，村長王志民著急表示：「如果有機車騎士不小心掉下去怎麼辦」，急忙找來前議員陳玉姬協助，希望尋求相關單位在該處設置警示標誌，同時也表示，新水村永新路常常積水，只要雨下大一些就可能積水，對村民的居住安全帶來威脅。

埔鹽鄉新水村永新路與兩側農田之間本來有約一人高的排水溝，今天清晨開始下起豪大雨，雨量太多讓排水溝的水量暴增，加上沖刷田間的泥土，水溝內混濁的泥水顏色和馬路幾乎相同，而水位又暴漲到與路面同高，有些地段積水甚至已經蔓延到路面上，而豪雨又嚴重影響視線，如果一不注意，就可能把水溝的水面當成馬路，王志民說：「若摔下去不堪設想」。

永新路兩側的岔路其實積水也都到達腳踝，村民為了回家還是冒險將車子駛入，激起的水花高達車窗，民眾無奈表示，永新路其實很常積水，「只要雨下得大、下得多就會積水」。而這場大雨，也把埔鹽鄉的農田變成池塘，許多花菜本來都可以採收了，現在全都泡湯，農民表示，雨來得太急太猛，「根本來不及搶收」，只能眼睜睜地看著心血付水流。

彰化縣埔鹽鄉新水村永新路旁的排水溝因大雨水量暴增，水面已經與路面同高。記者凌筠婷...
彰化縣埔鹽鄉新水村永新路旁的排水溝因大雨水量暴增，水面已經與路面同高。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣埔鹽鄉內許多農田已經因為大雨變成一片汪洋，農民心血全泡湯。記者凌筠婷／攝影
彰化縣埔鹽鄉內許多農田已經因為大雨變成一片汪洋，農民心血全泡湯。記者凌筠婷／攝影
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農民雨量

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