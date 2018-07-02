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豪雨不斷 高市鳥松一度積水近百公分

2018-07-02 18:53中央社 高雄2日電

高雄市鳥松區神農路積水不退，高雄市副市長楊明州（左）前往了解，要求兩小時內排除箱...
高雄市鳥松區神農路積水不退，高雄市副市長楊明州（左）前往了解，要求兩小時內排除箱涵堵塞。 聯合報系記者王昭月／攝影
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受對流旺盛影響，高雄市一整天豪雨不斷，多處低窪及排水受阻路段出現積水，最嚴重的是鳥松區神農路，一度積水近半人高，副市長楊明州冒雨勘查指示抽水，直到下午4時排除。

高雄市2日清晨降下間歇性大雨，凌晨3時到上午8時雨勢持續變大，上班上學尖峰時段，鳥松區神農路890號前積水近百公分，要外出的民眾涉水而行，水深到大腿，原本3個車道被封剩下1車道，車流大打結。

雨勢越近中午越大，楊明州會同水利、工務局勘查積水，指示清除排水孔阻塞物並要求調度抽水機加速抽水。

水利局共出動3台大型抽水機，也有人員沿路清除排水箱涵水孔阻塞雜物，有落葉和垃圾等，再配合抽水機抽水，神農路積水到下午4時完全排除，恢復順暢交通。

豪雨不斷，還造成彌陀舊港里社區積水約30公分，另外，大樹區瓦厝街也有約30公分的大面積積水。

市府發布南雄橋、山仔頂溝滯洪池水位達到一級警戒，另外，六龜及旗山區共15條土石流黃色警戒，水利局呼籲民眾勿進入山區，土質鬆軟易有落石。

高雄氣象站統計，旗山、內門、美濃區都出現時雨量逾50毫米的降雨，3小時累積降雨破百毫米；至於全市24小時累計降雨最多在大樹區，飆破300毫米。

豪雨六龜

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