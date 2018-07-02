鹿港地勢低窪遇強降雨 公會堂淹水及膝

2018-07-02 16:26 中央社 彰化縣2日電



彰化縣鹿港鎮臨海，鹿港公會堂及老街一帶地勢低窪，逢強降雨易淹水，今天部分街道水淹接近膝蓋，雖然抽水機全力運轉，但效果不大，只能待舊鹿港溪水位下降才能有效排水。

對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對彰化縣等縣市發布豪雨特報，鹿港鎮一早開始雨勢很大，鹿港公會堂、鹿港老街附近因地勢低窪、排水系統老舊、靠近出海口，大雨宣洩不及，造成淹水，依地勢高低不同，部分巷道淹水，水位接近膝蓋。

根據氣象局觀測，今天凌晨零時到下午2時30分，降雨量前100名的測站資料顯示，位於彰化縣福興鄉福興國中的福興測站雨量達374.5毫米，排行第1，其他排行第2到第6名測站也分別位於彰化縣埔鹽鄉、二林鎮、大村鄉、溪湖鎮、秀水鄉；而鹿港測站雨量257.5毫米，排行第9。

鹿港公會堂及老街一帶約上午10時開始淹水，加上海水滿潮，雖然抽水機組全數運轉，仍難以排除淹水，彰化縣長魏明谷下午臨時新增行程到鹿港勘查，里長與居民當場向魏明谷反映雨勢真的太大，就算全力抽水也難排除。

魏明谷表示，根據鹿港發展歷史，公會堂一帶是舊港口所在，雖然淤積成為陸地，但造成此地是鹿港最低窪區域，每逢大雨就會淹水，雖然抽水機全力運轉，仍不敵強降雨帶來的雨量，將研議解決辦法。

魏明谷說，縣政府推動鹿港國家歷史風景區，追加新台幣15億元，治水部分將是最重要的工程項目；目前先調派縣內所有抽水機支援鹿港，希望可用抽水機排除積水，雖然雨勢不斷加上海潮影響，但縣政府會盡最大力量。

員林市雨勢也不小，實際功能為多功能調節滯洪池的圓林園因淹水明顯，被不知情民眾笑稱「圓林湖」，魏明谷到員林關心淹水情形時說，員林基督教醫院附近遇雨淹水，主因是下水道工程尚未施作。