新災情！大雨加上盤商拒收地瓜 雲林農民欲哭無淚

2018-07-02 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「價格好，盤商自種自賣拒收農民作物！」今天上午冒雨望著泡水的地瓜田，任由怎麼請託，盤商就是不來收購，農民林展竹一臉無奈，強調盤商這種拒收的情況，從去年開始，今年更加嚴重，他擔心會有更多老農辛苦種了沒人收，才站出來向政府喊話，希望能重視眼前這個即將爆發的嚴重農業問題。

林展竹去年底種了一甲地瓜，早在上月就該採收，但原本居定收購的盤商卻拒收，眼看地瓜過熟又大雨來襲，心血即將全部爛在田裡，他心痛但又擔心有更多老農民，不知情又跟著栽種，他透過鄉民代表吳明融，希望把這個即將襲捲台灣農業的嚴重問題，向政府喊話。

林展竹說，從去年蒜頭就發生盤商拒收，致蒜價大跌的情況，今年地瓜情況也一樣，水林鄉是台灣地瓜主產地，去年稻子冬收後栽種地瓜，成本價約4到5元，但目前價格揚升到每台斤7元以上，但盤商還不來收，大家很感納悶。

經進一步了解，發現許多盤商自己也租地請工人栽種地瓜，因盤商容易掌握價格，致價好時，盤商自己採收自己賣，就拒收其他農民的地瓜，林展竹說，這種情況愈來愈嚴重，眼看春稻已收割，大家準備又要種地瓜，上一期種的都還沒收完，現在又種，將來盤商又不收，死的還是農民。

林展竹說，一甲通過檢驗標準的地瓜，長得肥美香甜，卻讓他損失超過17萬元成本，他打算把地瓜田開放供人免費採災，他個人損失認栽，但怕更多農民受害，盤商拒收才是農業「新災情」，政府不能坐視。