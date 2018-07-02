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殺人都是因為廢死？法官：那你為什麼還沒殺人？

每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

每雨必淹，每年都來勘災，看完了還是照淹！雲林縣土庫西平里每雨必淹，尤其低窪的山仔腳更是淹水及膝，鎮長今早趕往了解，部分居民住家淹水也被迫撤離，鎮長無奈說去年淹水更嚴重，疏濬發包多年前被縣府收回，來不及疏濬有才寮大排才淹水，村民怒罵政府東邊做西邊做就是中間不做，要官員別來了，因每年來看還是照淹。

雲林縣府水利處長許宏博說，該區淹水主要是因社區排水在大排水位暴漲時，無法排入大排，已規劃一條新的水路來紓解當地的淹水。

昨晚起到今天上午，雲林雨勢又急又大，位於土庫鎮馬光西平里的山仔腳部落，有數百戶民，因道路積水最嚴重時超過大腿，社區道路被迫中斷，部分居民一大清早，趕忙撤離住家。

張姓住戶說，去年淹得更嚴重，水都到腰部了，今天上午家中全都淹水，因有幼嬰他怕夜半洪水又來，來不及跑太危險，所以才舉家撤離。

附近在家前曬花生的農民更搖頭直嘆，「攏去了了！」，指著還蓋著塑膠布的數千斤花生說，以為在家曬花生很安全，結果還是全泡湯。

里長吳秋嬌會同土庫鎮長陳慶助一大早趕往了解，陳鎮長說，山仔腳每雨必淹，主要是因鄰近的有才寮大排水位暴漲，又沒疏濬，加上大排部分河段斷面限縮，致急雨大水一時無法導入大排，致全都堵在村內。

陳慶助說，過去反映很多次，因疏濬工程過去由公所承辦，都會趕在汛期前完成，但收回縣府統一處理，可能時程來不及，致積水無法導入大排才成災，他們希望上級單位趕緊設法處理。

面對年年受災，張姓村民更怒不可遏，當場破口颷罵，怒指東邊做西邊做就颷罵，怒指東邊做西邊做就是中間不做，才讓他們年年受罪，他要政府官員都別來看，他秀出是中間不做，才讓他們年年受罪，他要政府官員都別來看，他秀出有才寮大排暴漲的照片，大罵去年淹大水，從立委到縣府官員都來看過了，今年還是照淹，光看不做不來也罷。

縣府工務處長黃凱達說，山仔腳兩百多萬的排水改善工程，已在今年3月就核撥公所，目前正設計中，會督促加緊腳步發包動工。

雲林縣土庫鎮西平里今天強雨再淹水嚴重，土庫鎮長陳慶助（左）會同里長趕往了解並協助...
雲林縣土庫鎮西平里今天強雨再淹水嚴重，土庫鎮長陳慶助（左）會同里長趕往了解並協助居民。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮長陳慶助指著民宅一片汪洋，無奈地說，居民凍袜條已全家撤離。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長陳慶助指著民宅一片汪洋，無奈地說，居民凍袜條已全家撤離。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮西平里居民盛怒飆罵，指政府東西做西邊做就中間不做，每年水災讓他們受罪，只勘...
土庫鎮西平里居民盛怒飆罵，指政府東西做西邊做就中間不做，每年水災讓他們受罪，只勘不做，要官員別再來了。記者蔡維斌／攝影
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在住家庭前曝曬的花生也全都泡湯。記者蔡維斌／攝影
在住家庭前曝曬的花生也全都泡湯。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮西平里淹水嚴重，部分居民漏夜撤離住家，只留下小狗守護家園，連狗兒都得爬高躲...
土庫鎮西平里淹水嚴重，部分居民漏夜撤離住家，只留下小狗守護家園，連狗兒都得爬高躲水。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮西平里居民長久飽受水患之苦，不斷訴苦，指官員年年勘災卻年年淹水。記者蔡維斌...
土庫鎮西平里居民長久飽受水患之苦，不斷訴苦，指官員年年勘災卻年年淹水。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮西平里每雨必淹居民涉水進出，對多年來無法紓解水患，深感無奈。記者蔡維斌／攝...
土庫鎮西平里每雨必淹居民涉水進出，對多年來無法紓解水患，深感無奈。記者蔡維斌／攝影
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