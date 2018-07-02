每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



每雨必淹，每年都來勘災，看完了還是照淹！雲林縣土庫西平里每雨必淹，尤其低窪的山仔腳更是淹水及膝，鎮長今早趕往了解，部分居民住家淹水也被迫撤離，鎮長無奈說去年淹水更嚴重，疏濬發包多年前被縣府收回，來不及疏濬有才寮大排才淹水，村民怒罵政府東邊做西邊做就是中間不做，要官員別來了，因每年來看還是照淹。

雲林縣府水利處長許宏博說，該區淹水主要是因社區排水在大排水位暴漲時，無法排入大排，已規劃一條新的水路來紓解當地的淹水。

昨晚起到今天上午，雲林雨勢又急又大，位於土庫鎮馬光西平里的山仔腳部落，有數百戶民，因道路積水最嚴重時超過大腿，社區道路被迫中斷，部分居民一大清早，趕忙撤離住家。

張姓住戶說，去年淹得更嚴重，水都到腰部了，今天上午家中全都淹水，因有幼嬰他怕夜半洪水又來，來不及跑太危險，所以才舉家撤離。

附近在家前曬花生的農民更搖頭直嘆，「攏去了了！」，指著還蓋著塑膠布的數千斤花生說，以為在家曬花生很安全，結果還是全泡湯。

里長吳秋嬌會同土庫鎮長陳慶助一大早趕往了解，陳鎮長說，山仔腳每雨必淹，主要是因鄰近的有才寮大排水位暴漲，又沒疏濬，加上大排部分河段斷面限縮，致急雨大水一時無法導入大排，致全都堵在村內。

陳慶助說，過去反映很多次，因疏濬工程過去由公所承辦，都會趕在汛期前完成，但收回縣府統一處理，可能時程來不及，致積水無法導入大排才成災，他們希望上級單位趕緊設法處理。

面對年年受災，張姓村民更怒不可遏，當場破口颷罵，怒指東邊做西邊做就颷罵，怒指東邊做西邊做就是中間不做，才讓他們年年受罪，他要政府官員都別來看，他秀出是中間不做，才讓他們年年受罪，他要政府官員都別來看，他秀出有才寮大排暴漲的照片，大罵去年淹大水，從立委到縣府官員都來看過了，今年還是照淹，光看不做不來也罷。