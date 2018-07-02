親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

嘉義縣鹿草鄉時雨量破百 全鄉逾3分之1村落積水

2018-07-02 13:20聯合報 記者魯永明╱即時報導

受中颱巴比侖路徑北上影響，嘉義從今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多的鹿草鄉，時雨量一度飆達118毫米，造成全鄉15村有6村積水，警方一度封閉鄉治鹿草國小旁，以及焚化廠連絡道淹水道路，鄉長楊秀玉向縣府調借移動式抽水機抽水，還好雨勢來得快，去得快，沒有撤離災民，鄉內堤防及排水未潰堤。

豪大雨不斷，鹿草鄉24小時累計雨量逾300毫米，時雨量一度飆達118毫米，造成鹿草國小旁道路，以及焚化爐連絡道積水逾30公分以上，為防車輛拋錨，水上警分局鹿草分駐所員警從上午9點50分至10點半，封閉道路，積水淹進路旁民宅。

鄉長楊秀玉一大早接獲鄉民通報，趕到各處巡視，她說，雨勢大又快，鄉內鴨母寮排水渲洩不及，加上貴舍排水未完成整治，還有下游農田水利會水閘門問題，造成鄉內鹿東村、松竹村、竹山村、西井村、重寮及頭下潭村積水，啟動抽水站，並向縣府借調移動式抽水機抽水，還好雨勢來得快，去得快，沒有撤離災民，鄉內堤防及排水未潰堤。

鄉內主要作物一期稻作逾九成收成完畢，但部分插秧農田積水，還有部分蔬果西瓜及玉米等作物，浸泡水中，農民穿雨衣疏通田中積水，避免受災，擔心雨下不停，災損擴大。

嘉義今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多的鹿草鄉時雨量一度飆達118毫米，警方一度封閉...
嘉義今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多的鹿草鄉時雨量一度飆達118毫米，警方一度封閉鄉治鹿草國小旁淹水道路。圖／警方提供
分享
嘉義今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多鹿草鄉時雨量一度飆達118毫米，造成全鄉15村...
嘉義今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多鹿草鄉時雨量一度飆達118毫米，造成全鄉15村有6村積水，鄉長楊秀玉向縣府調借移動式抽水機抽水。圖／鄉公所提供
分享
嘉義今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多的鹿草鄉時雨量一度飆達118毫米，警方一度封閉...
嘉義今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多的鹿草鄉時雨量一度飆達118毫米，警方一度封閉焚化廠連絡道淹水道路。圖／警方提供
分享

雨量農田水利會災損豪雨

相關新聞

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

豪雨淹水 台82線中和交流道西行下嘉175線匝道封閉

2018-07-02 13:15

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

豪雨特報！台中以南慎防豪雨 苗栗南投大雨

2018-07-02 08:31

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05
看更多

熱門文章

上班日注意！ 明天南部還有更大雨勢

2018-07-01 20:19

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

醫療分級下猛藥！大醫院門診不減量 健保就不給付

2018-07-01 23:35

日本購物退稅新制今上路 不分商品滿5千日圓就退！

2018-07-01 17:32

70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05

獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

2018-07-01 22:05

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

巴比倫往琉球北走 颱風不影響台灣

2018-07-01 16:54

吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

不願被摸頭！鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37

高醫尾牙「單側隆乳」獎 護理師捐給癌婦重拾自信

2018-07-01 22:17

健保新制要求醫院減門診量 醫改會憂「減錯人」

2018-07-01 22:10

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作恐背黑鍋 處女愛情萌芽

2018-07-02 07:43

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

台中統計上半年PM2.5與紫爆天數 雙創8年新低

2018-07-01 14:26

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

台灣虎航今闢新航班 高雄唯一直飛名古屋

2018-07-01 14:39

桃機電走道故障冒煙 4離境航班受影響

2018-07-01 16:25

病人心聲「轉診 要幫我找個好醫師」

2018-07-01 23:57

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

赴日韓旅客要注意了！彭啟明：巴比侖明晨接近日韓

2018-07-02 06:34

萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

豪雨特報！台中以南慎防豪雨 苗栗南投大雨

2018-07-02 08:31

台中南投嘉義雲林豪雨特報！ 慎防短時強降雨

2018-07-01 14:20

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

獨／失智老老照顧增加 照顧資源卻供不應求

2018-07-01 22:05

長榮航空歡慶27周年 開航泰國清邁航線

2018-07-01 17:34

高溫上看36度 注意防曬

2018-07-02 04:49

國泰航空A350-1000型新機首飛桃園

2018-07-01 19:17

醫學中心門診減量 北部醫師：勸退病患難度高

2018-07-01 23:40

醫改會：門診減量 應減輕症病人

2018-07-02 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top