嘉義縣鹿草鄉時雨量破百 全鄉逾3分之1村落積水

2018-07-02 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



受中颱巴比侖路徑北上影響，嘉義從今天凌晨起遭雨彈襲擊，雨量最多的鹿草鄉，時雨量一度飆達118毫米，造成全鄉15村有6村積水，警方一度封閉鄉治鹿草國小旁，以及焚化廠連絡道淹水道路，鄉長楊秀玉向縣府調借移動式抽水機抽水，還好雨勢來得快，去得快，沒有撤離災民，鄉內堤防及排水未潰堤。

豪大雨不斷，鹿草鄉24小時累計雨量逾300毫米，時雨量一度飆達118毫米，造成鹿草國小旁道路，以及焚化爐連絡道積水逾30公分以上，為防車輛拋錨，水上警分局鹿草分駐所員警從上午9點50分至10點半，封閉道路，積水淹進路旁民宅。

鄉長楊秀玉一大早接獲鄉民通報，趕到各處巡視，她說，雨勢大又快，鄉內鴨母寮排水渲洩不及，加上貴舍排水未完成整治，還有下游農田水利會水閘門問題，造成鄉內鹿東村、松竹村、竹山村、西井村、重寮及頭下潭村積水，啟動抽水站，並向縣府借調移動式抽水機抽水，還好雨勢來得快，去得快，沒有撤離災民，鄉內堤防及排水未潰堤。