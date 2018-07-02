影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化地區今天上午大雷雨，鹿港地區天后宮商圈、鹿港老街、中山路等都嚴重淹水，連龍山寺廣場也是一片「汪洋」，許多店家泡在水裡，天后宮商圈的阿南師業者陳慧玲說，大家的生財器具都泡在水裡了「真害，從沒這樣」，今天都沒辦法做生意了。

鹿港老街總幹事魏秀娟也說，老街也淹大水了，目前都還泡在水中，鹿港鎮民陳志昇說，龍山寺一帶也泡水中，附近店家11點多還停電了一個小時。