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豪雨淹水 台82線中和交流道西行下嘉175線匝道封閉

2018-07-02 13:15聯合報 記者董俞佳╱即時報導

公路總局第五區養護工程處說，因豪雨造成嘉175線路面淹水，應當地警察單位要求，自中午12時起封閉台82線水上鄉中和交流道(30K)西行下嘉175線匝道出口，西行欲下中和交流道車輛，請提前於嘉義交流道(32K)下匝道，或請直行改由水上交流道(26K)下匝道，封閉時間將待嘉175線水勢消退後，再開放車輛通行。

用路人可利用公路總局省道即時路況系統( http://168.thb.gov.tw )查詢路況，及隨時注意收聽廣播訊息。 

中南部多個縣市大雨、豪雨。圖／氣象局提供
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豪雨淹水

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