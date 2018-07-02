豪雨淹水 台82線中和交流道西行下嘉175線匝道封閉

2018-07-02 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



公路總局第五區養護工程處說，因豪雨造成嘉175線路面淹水，應當地警察單位要求，自中午12時起封閉台82線水上鄉中和交流道(30K)西行下嘉175線匝道出口，西行欲下中和交流道車輛，請提前於嘉義交流道(32K)下匝道，或請直行改由水上交流道(26K)下匝道，封閉時間將待嘉175線水勢消退後，再開放車輛通行。