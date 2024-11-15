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面對川普2.0 德拉吉：歐洲需一致行動避各自為政

中央社／ 羅馬13日專電

美國總統當選人川普上任牽動歐美關係，前歐洲央行總裁德拉吉向法國總統馬克宏建議，歐洲須一致行動，避免一些國家為了自身利益，單獨與美國達成協議。

前義大利總理德拉吉（Mario Draghi）曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁，其建議備受歐盟領袖尊重。歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年9月曾特別委請德拉吉提出重要的歐盟競爭力報告。

義大利新聞網站「義大利華爾街日報」（Wall StreetItalia）等多家義文媒體報導，德拉吉13日參加巴黎的歐洲未來競爭力圓桌論壇，他在會中向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調，歐盟需要「加速」前進，同心面對來自全球的挑戰，不能落入各自為政的誘惑。

美國總統當選人川普主張對進口美國商品加徵關稅，引發歐洲各國關注。德拉吉表示，川普執政不會給歐洲帶來什麼不可避免的宿命，但歐洲各國分裂行動就會失去優勢，若未來2年內歐盟無法主導取得具體成果，歐洲某些個別國家就可能受到誘惑，冒險單獨採取行動，「因此歐盟應率先採取集體行動，達到有效結果」。

德拉吉說，歐盟採取集體行動無涉保護主義，例如面對像中國這樣的經濟體，在過去十年內一直過度補貼某些產業，造成產能過剩，再傾銷到歐洲市場，「我們必須保護自己，這樣做不是扭曲世界貿易組織（WTO），是恢復公平競爭原則」。

德拉吉表示，川普上任代表美國會更積極推動高科技產業發展，在這個領域歐洲也相形落後，歐盟27國應擺脫一些無用的規則，將「單一市場」優勢應用在能源和電信產業。

德拉吉表示，歐洲缺乏競爭力的原因之一，是把能源產業排除在「單一市場」之外，歐洲能源市場非常國內化，各國互相聯通性很差，使能源市場失調且價格昂貴；此外，他認為歐洲與美國相比，也缺乏一體化的電信市場，導致投資能力受限。

川普 美國大選

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