快訊

天空灰濛濛！北部空氣品質差 彭啓明曝跟「天兔颱風」有關

促進胃腸健康 醫師每天早餐吃優格再加4樣「超級食物」

整理包／賀12強第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」 咖啡、珍奶全都有

川普口條流利精力旺 競選演講訪談時數倍勝賀錦麗

中央社／ 台北14日電

美國總統當選人川普體力充沛、口條流利，公開演講或媒體訪問經常超過腳本限定的時間。紐約時報分析報導，川普在選戰中無論是公開活動、主流或串流媒體訪問，講話時間遠超過落敗的賀錦麗。

78歲的川普（Donald Trump）選前在知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目高談闊論超過3個小時，吸引數千萬流量；在紐約造勢活動同樣展現驚人體力，於支持者面前高聲演講達1個半小時，期間絕無冷場。

姑且不論能言善道是否是川普達陣原因，他在公開場合親自現身演說和主流媒體、自媒體訪問時數，遠超過民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

紐約時報（New York Times）引用國會媒體「點名」（Roll Call）的逐字稿資料統計報導，川普自7月23日起，共出席206場活動與訪問，賀錦麗8月中獲提名後，快馬加鞭共出席213場活動與訪問，但川普在公開場合講話與媒體訪問時間達172小時，約為7.17天；賀錦麗僅有69小時。

2位候選人講話時數再細分，川普在親身出席的造勢場合講話達131小時，賀錦麗為54小時；川普在電視及廣播訪問為23小時，賀錦麗為11小時；川普在Podcast與串流平台節目講19小時，賀錦麗只有4個小時，川普都呈現倍數領先。

美國總統選舉拚人氣也拚腳程，輔選人員頻繁進出兵家必爭的搖擺州重要城鎮。相較於川普3月即篤定獲得提名，臨危受命的賀錦麗需要趕進度，準備時間遠落後於川普，造勢活動場次較多，場面較小，公開演講時間約為半小時。

「點名 」的資料顯示，川普共出席118場活動，賀錦麗為171場；川普共接受68次電視及廣播訪問，賀錦麗為34個；川普在Podcast與串流平台接受20次訪問，賀錦麗只有8次。

美選期間，民主黨陣營曾質疑賀錦麗訪談空洞欠內容，時數也偏短；川普陣營密集安排Podcast節目訪問，收聽、點閱與下載數字不輸主流媒體；無論川普的口沫橫飛是否是勝選因素，整體曝光量遠勝賀錦麗。

川普 美國大選

延伸閱讀

美媒：川普過渡團隊商討終結電動車購車補貼

川普完全執政，降息循環仍不停 專家：日圓、歐元接棒走強

擁軍官背景…福斯新聞主持人出任川普2.0國防部長 為何引專家質疑？

傳將任命和平特使？美國準國安顧問曝：川普有意結束俄烏戰爭

相關新聞

魯比歐將任國務卿！賴清德總統2020訪美曾見面 學者：挺台立場鮮明

美國總統當選人川普14日正式宣布提名友台佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任美國國務卿，隨後盧比歐也發表聲明強調...

美選後國會新會期 熊恩接棒麥康諾 當選參院多數黨領袖

共和黨參議院黨團13日舉行秘密投票選舉黨團領袖，63歲南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)勝出。麥康諾(Mi...

美國會議員「轉跑道」入閣怎補缺？各州特別補選

總統當選人川普明年重返白宮，新政府多位首長都是現任國會參眾議員，包括副總統當選人范斯(JD Vance)、內定駐聯合國大...

如何恭賀川普 各國大顯神通

川普當選，全球震動，各國領導人從四年前打交道的經驗，知道他喜歡交易、好面子的個性，所以爭先恐後，要搭上川普的關係，活生生...

共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭

美國共和黨確定拿下聯邦參議院與聯邦眾議院的過半席次，達成「完全執政」，眾院議長強生也獲共和黨提名連任，但共和黨執掌國會的...

預測川普勝選被報復？Polymarket執行長遭FBI突襲 手機電子設備被查扣

全球最活躍的加密貨幣預測平台之一Polymarket，上周出現神秘人重金押注川普勝選大贏近5000萬美元，不久遭到拜登政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。