美媒：起訴川普檢察官面臨報復 將辭職解散團隊

美國司法部特別檢察官史密斯據傳已在解散團隊，也將在川普就任前辭職。他去年對川普涉入意圖推翻2020年選舉結果、不當處理機密文件提出起訴。川普幕僚近期說，他應該去坐牢。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家馬卡斯（Ruth Marcus）今天發表文章指出，川普（DonaldTrump）贏得美國總統大選後，史密斯（Jack Smith）正為相關案件收尾，川普團隊也加大報復的力道。

史密斯去年6月就川普2021年卸任後，涉嫌帶走大量國家機密文件，放在他位於佛羅里達州的莊園一案提出起訴。另於去年8月，就川普2020年競選連任失利後，涉入2021年的國會山莊暴動，意圖推翻選舉結果的干預選舉案，提出起訴。

關於機密文件案，佛州一名法官7月以史密斯的程序不合法為由，裁定駁回。關於干預選舉案，川普律師主張豁免權，最高法院7月作出總統行使公務有豁免權的裁決，將此案交回下級法院，認定是否在豁免權保護範圍。

川普選舉期間曾說，若勝選，將在「2秒內」開除史密斯，「非常容易」。

馬卡斯說，多名川普的幕僚近日公開說，史密斯可能會有法律麻煩。例如，力挺川普的社群平台X持有者、「影子總統當選人」馬斯克（Elon Musk）貼文說：「傑克．史密斯濫用司法系統，不能不受到處罰」。

川普最倚重的法律幕僚、有可能出任司法部長的戴維斯（Mike Davis）日前對華郵指出，國會的司法委員會、司法部應對史密斯發起調查。戴維斯接受佛州媒體NewsMax網站訪問時說，史密斯應因參與針對川普的犯罪陰謀入獄。

司法部長期以來的政策是不起訴現任總統。史密斯日前已經向承審干預選舉案的法官楚坎（TanyaChutkan）提出撤銷審理此案相關期限的請求。楚坎同意讓史密斯在12月2日之前，提出要如何處理此案的報告。

紐約時報（The New York Times）今天引述知情人士消息報導，史密斯和他的團隊，將會完成應該要完成的工作，在明年1月20日川普就職前辭去職務。

最高法院就豁免權提出裁定後，史密斯在10月提出新證據、及新的起訴書，指控川普在此案的共謀行為是候選人的身份，而非總統，不應享豁免權。

紐時指出，因司法部不起訴現任總統的傳統、及最高法院的豁免權裁定，史密斯現在還能做的事，是向民眾公開他的調查報告。他已告訴團隊的一些檢察官和聯邦調查局（FBI）幹員，這幾週就可以打包離開。

美國國家廣播公司（NBC）今天報導，若史密斯在政權輪替前完成報告，現任司法部應會將報告公開，川普新內閣上任後，恐會選擇不予公開。