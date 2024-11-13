解讀美選後美中台關係 陸委會邱垂正：陸製造「疑美論」 離間台美關係

陸委會主委邱垂正13日接受網路直播節目專訪，就美國總統大選後的美中台、兩岸關係表示，美國政府對台灣「友善支持」不會有太大改變，但須關注中共可能對台作為的「新形勢」，包括中國大陸一直在製造「疑美論」，離間台美關係，政府部門都要適時澄清。至於兩岸觀光開放何時正常化，他直言若中共減少對台打壓，沒有騷擾性的盤查甚至拘禁，自然就會是「水到渠成的時機」。

邱垂正13日中午接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」直播網路節目主持人黃光芹專訪。邱垂正表示，美中大國博奕是長期格局，料將延續，與此同時，基於對中國大陸擴張作為的擔憂，美國社會對台灣的好感一直保持穩定，所以不論是執政黨或在野黨，美國兩黨、美國政府對台灣友善支持不會有太大改變。

但他也提到，要持續關注美中形勢發展，以及中共可能對台作為的「新形勢」，中國大陸一直在製造「疑美論」，離間台美關係，我們應適時澄清，積極落實「和平四大支柱行動方案」，捍衛國家的主權民主自由，致力維護台海和平穩定，與包括美國在內的民主國家深化合作。

另就大陸懲獨措施和兩岸觀光開放，邱垂正表示，我方推動兩岸旅遊正常化，但不斷遭中共對台複合性施壓，包括軍事、經濟、社會，特別是6月21日祭出所謂懲獨22條意見，對兩岸關係傷害很大，其定義寬鬆模糊，還有缺席審判、終身追責、長臂管轄等不文明設計，因此，政府提升國人赴陸旅遊警示至橙色，請民眾評估可能風險和必要性。

邱垂正列舉，有國人赴陸遭騷擾盤查甚至拘禁，以及楊智淵、富察（李延賀）案，和截至9月，今年台灣民眾赴陸達205萬，大陸人士赴台僅28.5萬，目前兩岸人流是「高度不對稱」，政府最在意的是國人安全，因此推動兩岸觀光正常化的時機，與相關配套措施，及整體兩岸人流形式有關。他說，若中共減少對台打壓，沒有騷擾性的盤查甚至拘禁，自然就會是「水到渠成的時機」。

就兩岸關係以及海基會秘書長羅文嘉日前提出「二六共識」，邱垂正提到，疫情前後兩岸現狀有很大的不同，包括共軍機艦擾台、頻繁跨越台海中線、懲獨措施鼓勵舉報導致人心惶惶等。

他說，陸委會跟海基會都是和平的使者，希望透過善意的堆疊，讓兩岸關係正向循環、和平穩定，希望大陸與我方相向而行，以台灣人民福祉為念，互利互惠共贏。

至於陸配立委，邱垂正重申近日論述，表示兩岸條例不處理國籍問題，而國籍法規定擔任公職不允許「雙重國籍」和效忠衝突。但他也說，「所有人都知道，有一個中華人民共和國」，對於原籍中國大陸人士來說，在中共的法律定義上「他確實有國籍」，不能視而不見，這也是港澳人士可能遇到的，未來若存在放棄國籍和相關認定問題，主管機關（內政部）一定會加以處理。

對於退將赴陸參加活動，因「妨害國家尊嚴之行為」被砍退休俸等，國民黨立委翁曉玲近日推動修法刪除罰則，陸委會已發聲明表示政府不贊成。邱垂正今天說，在中共不放棄對台動武前，對其行禮唱誦，會帶給國人負面觀感，甚至重創國軍士氣，因此對於相關規定，國人應大部分都支持。

就藝人劉德華演唱會爭議，邱垂正認為，台灣是自由民主的法治社會，此次劉德華和200多位工作人員來台，陸委會認為他沒有做出傷害台灣人的言論，和傷害我國家主權、國家利益的行為，因此對於正常健康有序的交流是正向看待，不過，事件後造成台灣內部爭議，大陸官方媒體進行統戰宣傳，我方也不樂見，未來會與主管機關就審查機制做滾動式調整。