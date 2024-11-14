不只有網紅助選！川普布局8年之久 「互動短碼」成勝戰的秘密武器

2024美國大選落幕，在多數選民不滿通膨高漲之下，川普高歌重返白宮。分析他的選戰策略，社群媒體的操作功不可沒。除了與大咖網紅連動助選，看似復古的「互動短碼」簡訊，也成為川普陣營鞏固基本盤、拓展支持者的祕密武器。

2024美國大選落幕，從開票伊始，川普便一路領先，最終更拿下過去屬於「藍牆」的賓州、威斯康辛州，一舉衝破選舉門檻。值得注意的是，像川普一樣，執政四年尋求總統連任失敗後，相隔四年捲土重來，並挑戰成功、重回白宮的案例，在美國歷史上，可說是少之又少。

這種驚奇案例，背後原因與高齡78歲的川普，其實特別了解該如何善用社群媒體力量，打贏選戰。尤其在主流媒體多數皆傾向民主黨的情況下，他選擇與網紅聯手，頻繁接受網紅的Podcast訪談，不只談政治，也觸及更廣泛的生活題材。再加上獨特的「互動短碼」，形成獨特的包夾策略，成為川普的催票利器。

Podcast展現川普溫情形象！吸引年輕男性支持

《紐約時報》分析，從2020大選結束後，Podcast產業經歷翻天覆地的改變，許多熱門的Podcast收聽率甚至超越傳統媒體，每週、甚至是每日，吸引數百萬聽眾收聽。雖說其中不乏種族歧視和爭議性言論，但創作者龐大的影響力，早已成為不容忽視的力量。

從數字來看，《富比士》指出，截至10月，網紅行銷的市場規模上看2500億美元。另外，當前Podcast產業的市場價值也已突破250億美元，未來也預期將雙雙持續成長。

雖說多數人皆了解網紅經濟的潛力，但川普陣營更巧妙運用這股趨勢，並實際運用於選戰之中，成功翻轉形象。據《華爾街日報》的選後投票分析，針對18～29歲男性，川普得票率大勝13個百分點。（延伸閱讀：美國大選空戰新要角！民主黨找200位網紅直播黨代表大會）

從6月中旬開始，川普陸續登上約21個Podcast節目，光是選戰最後衝刺期的10月，他就參加了10場節目，其中包括擁有6000萬粉絲的喬・羅根（Joe Rogan），選前一日，川普更獲得這位千萬網紅的背書支持。相比之下，賀錦麗僅參加六場訪談，還包括傳統媒體的節目，如哥倫比亞廣播公司知名的《60分鐘》（60 Minutes）、美國廣播公司的《觀點》（The View）。

擁有6000萬粉絲的喬・羅根（Joe Rogan）。選前一日，川普獲得他背書支持。美聯社

「網紅的Podcast表現非常出色。讓川普展現出不同以往、更風趣的一面。」川普競選顧問亞布魯塞維茨（Alex Bruesewitz）向《Wired》說明，在這些訪談之前，川普在主流媒體描述的形象中，往往被形塑為暴躁、滿腔怒火。「透過Podcast，人們得以真正聽到他有同情心的一面。」

相較之下，賀錦麗選前出接受《觀點》訪問時，被主持人問道：「如果當選，你將推出哪些與拜登這四年不同的政策？」賀錦麗竟答：「我現在一件都想不出來。」儘管她馬上修正答案，表示她將在組閣時納入共和黨人選，仍引起不少批評。此外，過往賀錦麗紅極一時的「Brat」迷因，因為與政策黏著度較低，在催票成果上後繼無力。

社群媒體激起的群眾效應，也反映在一場插曲中，地點正是眾所矚目的搖擺州賓州。賓州是崇尚傳統生活方式的艾美許人（Amish）一大居住地，他們拒絕汽車、網路、電力等現代生活方式，過著隱世、簡樸的生活，過往鮮少參與投票。

但艾美許人因不滿生活遭民主黨籍的賓州政府干預，發起抗議，並呼籲支持川普，成功在社群媒體上發酵。據《法新社》估算，符合投票資格的艾美許人約五萬人，投票期間甚至出現「馬車排隊投票」的奇觀。

智庫「皮尤調查中心」（Pew Research Center）10月發布的調查也指出，對全國性的主流媒體資訊，近年來，共和黨人對其的可信度大幅下降，從2016年的七成，2024年大跌至四成，與社群媒體可信度的37％相當接近。

諸此種種，皆驗證社群媒體與網紅效應的崛起。

川普傳簡訊給你！「互動短碼」固樁鐵粉、口耳相傳

川普的另一項利器，是布局八年之久的「互動短碼」，從川普演講的講台布置、造勢帽、支持者穿著的「挺川」上衣，都可以看到這串代表川普選舉後援會的短碼「Text TRUMP to 88022」（傳簡訊內容「川普」給 88022）。

賀錦麗則是承接拜登於2016年選戰推出的簡訊短碼「30330」，但比起川普陣營鋪天蓋地的宣傳，將短碼形象印製選舉海報、帽子、短袖圖案上，民主黨較為低調。

猶如「返璞歸真」的簡訊短碼，不受限於社群平台的演算法，可主動傳遞消息，彷彿到選民家門口張貼宣傳單一般。同時，簡訊短碼操作簡單、所需行動數據用量極少，也降低民眾接收資訊的門檻，弭平數位落差，可接觸到社群媒體難以觸及的廣大群眾，對支持選民多位於鄉村的川普來說，可謂一大助力。

分析互動短碼的推播模式，可分為四個步驟：潛在支持者資訊搜集、建立分眾名單、精準推播政策等資訊更新，以及選舉動員（募款、參與造勢、販賣周邊）。首先，由有興趣的民眾「主動」輸入簡訊短碼以及指定文字（候選人名稱、地區），收到資料後，平台便可建立支持選民的資料庫，以利後續的募款、相關活動資訊的傳達。

蘋信科技引入「短碼互動行銷」，提供更個人化、高主動性的資訊投遞模式。遠見記者吳季柔攝影

近年將這項「短碼互動行銷」專利技術引進台灣的蘋信科技，總經理蔡明儒向《遠見》記者說明，候選人透過簡訊短碼傳遞資訊，選民的感受會更像是「個人對個人」的互動，「像是某個人傳訊息給我，更個人化也更有溫度，民眾的情緒價值更高。」

不僅如此，一旦掌握鐵粉資訊，候選人便可「固樁」，包括持續更新政策進度、第一時間闢謠，也可望進一步達到「口耳相傳」的效果，持續滾動支持者數量。

除了與選民互動，歐美多國早已將短碼運用於民意調查、運動賽事投票，甚至是國防避難等領域。「行動號碼幾乎是準實名制，相對於網路帳號是更精準的聯絡方式。」蔡明儒補充。

當前引進台灣，除了經營選舉後援會、與商家合作，針對近來連連引起熱議的演唱會搶票，也可望以手機號碼綁定，直接登記抽票，大幅提高便利性。未來也正嘗試推廣至國防韌性、緊急避難、防詐驗證等公眾服務資訊。

從川普的勝選案例，毋庸置疑，可看出社群媒體的重要性。另一方面，身處資訊爆炸的時代，化繁為簡的「互動短碼」，也為資訊投遞開闢另一條路徑。尤其，短碼的「個人化」「準實名制」特性，也為台灣的政治宣傳、商業行銷和公共服務領域，帶來新的可能性。