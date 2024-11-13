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川普2.0紅潮來襲未必延續晶片法案 大馬憂失去避險中心優勢

中央社／ 吉隆坡13日專電
美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮。 路透社
美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮。 路透社

美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮，馬來西亞學者認為，川普未必延續對大陸造成致命殺傷力的晶片法案，如僅以增加關稅進行美中貿易戰，大馬有可能失去貿易戰外的避險中心地位。

川普（Donald Trump）重磅回歸，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）期待能密切合作，促進兩國人民的共同利益。安華表示，美國是馬來西亞最大的外資來源，並在亞太地區扮演要角，身為2025年東南亞國家協會（ASEAN）輪值國主席，馬來西亞希望美國能對其與東南亞國家的交往互動，注入新的活力。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）今天告訴中央社，川普2.0紅潮雖然來襲，但當年的美中貿易戰遠不及美國總統拜登（Joe Biden）祭出的晶片法案（CHIPS and ScienceAct），諸如美國對科技晶片、生產配件與機器的出口禁令，這種「小院高牆」（small yard and high fence）圍堵策略對大陸經濟干擾的傷害更大。

他指出，這個法案出爐後，對美國整體製造業產生巨大影響，主要概念不僅是要把晶片生產能力重新回歸美國，也限制大陸高科技的晶片發展，但川普競選期間曾批評晶片方案，如今川普即將再入主白宮，甚至連參議院與眾議院都可能全部掌握在共和黨手中，這意味只要川普有意兌現競選主張，將不受任何阻撓。

黃錦榮認為，如果川普上台一併取消針對大陸高科技與晶片出口禁令，可能對美中貿易戰產生完全不同局面，主要關鍵在於即使美國再多課徵大陸60%關稅，但貿易往來依舊存在，大陸在付出相對代價下要吸收成本上揚壓力，最終出口的量並沒有受限。

他說，大馬在美國過去2年頒布出口禁令後，大陸或歐美企業大量撤離大陸，逐漸形成貿易戰外的避險中心地位優勢，如果面對這種美中貿易依然暢通局面，即使美國再多課徵關稅，仍讓大陸有相對的喘息空間與機會，間接削弱大馬避險中心角色。

黃錦榮說，川普具商人主義色彩，以關稅為導向的貿易戰，只是一種戰略手段，並沒有要阻止美中貿易往來，美中貿易在川普昔日總統任內並沒有減少，直到拜登政府通過晶片法案，各種科技限制令出爐，美中貿易才下滑。

他強調，川普重返白宮，美中貿易戰或不如外界預期加劇衝突，或有可能得到相對緩解，但馬來西亞作為避險中心的優勢可能會重新考量。

美國總統大選日前落幕，共和黨總統候選人川普確定當選，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）承認敗選。川普明年1月重新入主白宮，大馬企業界也審慎因應其就任後的強勢作風與高度不可預測性，是否對東協經貿增添變數。

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