美國富豪在川普當選後趕買「黃金簽證」 這個歐盟國家最熱門

在美國總統當選人川普以大幅度差距勝選後，美國洽詢其他國家「黃金護照」的超級富豪激增，以馬爾他為最熱門地點，葡萄牙及好幾個加勒比海地區國家也很受歡迎。

富豪能透過一國的黃金簽證計畫，投資數十萬美元取得居留權，在許多案例中，這允許整個家族搬家並擁有不動產，但沒有護照或投票權，投資取得公民身分則能同時擁有護照和投票權，若是歐盟國家的公民身分，還包括遷徙到其他歐盟國家的權利。

全球居留權與公民申請顧問業者恒理（Henley & Partners）表示，在11月5日投票當周，收到美國公民的674件洽詢，比之前一周暴增392%，今年來透過投資申請居留權和公民的美國公民也比去年同期增加26%。恒理私人客戶事業群主管佛列克（Dominic Volek）表示，這些洽詢主要來自立場較偏民主黨的州。

佛列克說，許多人在選前已接洽恒理，了解投資移民的過程，當時想等選後再說，之後在選後24小時內，一些合約立刻獲得綠燈能夠繼續推進。

紐約移民律師賈佛瑞（Reaz Jafri）也說，在川普宣布勝選後的幾分鐘內，就收到之前向他洽詢透過馬爾他取得歐盟公民身分的一對加州伴侶電郵，這位伴侶有一位跨性別的小孩，並表示：「我們必須動作快」。賈佛瑞過去一周已和七個家庭簽約。

專精投資移民業務的Latitude管理合夥人威里斯（Chris Willis）說，在新冠疫情期間，尋求移居海外選項的個人富豪增加，但許多家庭發現，取得第二本護照有利於接班規畫，讓小孩有更多選擇，

Arton資本公司執行長亞爾頓（Armand Arton）說，6日一天之內接到的電話，就發現有112位符合透過投資取得居留權或公民資格的潛在客戶，多於往常的10-20位。Arton資本金年9月訪調超過1,000位淨值至少100萬美元的美國居民，52%表示計劃投給民主黨候選人賀錦麗，56%表示若川普當選，可能離開美國，但推估只有5%的人付諸實行，尤其是在了解所涉及的成本之後。

超級富豪通常選擇透過馬爾他尋求歐盟的公民條件，因為馬爾他的條件最優惠，速度有最快，只要投資100萬美元以上，並且在這座地中海島國待最短的時間，就能在16-18個月內取得公民身分。馬爾他的公民身分也提供在歐盟27個成員國的遷徙權。

賈佛瑞的客戶會躍增，部分原因是馬爾他近期可能對外國公民關上大門。這項2013年設立的計畫設定申請者上限為1,500人，賈佛瑞指出，現在申請者絕對已超過1,000人，因此可能半年後就無法申請。

「超凡」創業家、運動員、音樂家及科學家等人追求的另一個選項，是私下向歐洲國家政府請求取得公民身分。賈佛瑞指出，若某人擁有特殊技能、且投資100萬美元支持女性創業家等事務，就將取得公民身分。

葡萄牙是另一個透過投資取得居留權的地點，儘管政府最近緊縮要求，禁止投資於不動產，但申請者的管道仍包括投資25萬歐元（26.6萬美元）到一項支持藝術或文化遺產的計畫，或者投資50萬美元於支持葡國經濟特定領域的獲批准創投基金。好幾個加勒比海國家的投資移民計畫也很受歡迎，因為成本較低，只要約25萬美元，因國家而異。

花旗私人銀行全球家族理財室的全球部門主管霍夫曼（Hannes Hofmann）說，該部門過去幾個月來已在幫助客戶分散資產託管地點，以儘可能降低地緣政治風險，客戶擔心稅務議題與社會兩極化，但這些問題不只限美國才有。