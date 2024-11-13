川普勝選秘訣？上專機前彎腰一舉動讓網友讚嘆：這年紀不容易

美國總統大選在日前底定，由現年78歲的川普（Donald Trump）成功回歸白宮。且川普還是以橫掃七大搖擺州、狂拿312張選舉人票的輾壓態勢，重新坐上美國總統大位。近來社群網站上流傳的一段影片，或許也說明了川普為何人氣高漲，能夠在選戰打出驚人表現。

日本「X」帳號「yamatogokorous」最近分享一段短片，畫面中，川普在坐上專機之前，現場一位衛兵的帽子掉了。該衛兵為了堅守崗位，並沒有離開去撿帽子，但川普卻親自幫他將帽子撿起、戴上。

That's the President America won back this week! 🇺🇸 pic.twitter.com/BIRR0YMCYy — Trump Girl 🇺🇲🦅🇺🇲 (@MAGA__Patriot) 2024年11月10日

即便現場強風又將帽子吹落一次，川普依然又再度幫衛兵撿起了帽子，示意其他人員交給衛兵後，才總算步上專機。這段影片其實源自七年前的2017年，當時川普仍是美國總統，卻願意用實際行動，展現出體恤基層的一面。

許多網友見到這幕，紛紛表示「站在總統的立場，卻還是尊敬他人，這真的很了不起」、「川普在軍人、消防員、警察群體間很有人氣」、「看著看著就哭了」、「這位黑人士兵大概會當一輩子的川普粉絲了」、「這把年紀還願意彎腰撿東西不容易」、「人格就是從這種地方看出來的」。