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川普愛私密外交！分析師曝：視馬斯克為美中重要橋樑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普偏好秘密外交，除與北京互動頻繁的馬斯克（如圖）外，黑石集團執行長蘇世民和世界摔角娛樂公司共同創辦人麥馬洪等人都可能成為川普與北京互動的管道。法新社
川普偏好秘密外交，除與北京互動頻繁的馬斯克（如圖）外，黑石集團執行長蘇世民和世界摔角娛樂公司共同創辦人麥馬洪等人都可能成為川普與北京互動的管道。法新社

美國總統當選人川普揚言要對中國進口產品徵收60%或更高的關稅，南華早報12日報導，川普可能會利用市場上有權勢的人物來發揮巨大作用，包括馬斯克等親中商人，以及一些值得信賴的華府政策專家來指導他對北京的自由式外交。

中國專家預計，川普將仰賴具有中國經驗的商業和政策專業人士，而不是更強硬的理論家。華府中美研究中心研究員西蒙（Denis Simon）認為，川普的風格比較偏好私密外交，可能會仰賴比較小圈子的內部專業人士。

公共政策智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，在過渡期間和新白宮上任的最初幾個月，非正式溝通相當重要，「北京正尋求盡早秘密談判，以避免增加關稅」。葛來儀補充，接觸川普的美國商人最有可能幫忙傳遞訊息、安排會議。

多名觀察家認為，在中國投資特斯拉電動車的億萬富豪馬斯克能見到川普和習近平本人，自然是進行美中祕密溝通的第一人選。但也有分析師指出，馬斯克可能會優先考慮企業政策，若為美國政府合作，可能與他在中國的生意牴觸，而且他也欠缺制定政策的經驗。

清華大學國際安全與戰略研究中心孫成昊表示，馬斯克可能不會在台灣和南海議題上提出太多建議，因為沒有在這些領域的專業知識。

此外，上海華東師範大學政治與國際關係學者馬奧尼（Josef Gregory Mahoney）更認為，馬斯克的角色可能是「膚淺的」，「川普跟習近平都知道馬斯克有自己的方針，在政治上並不可靠。」

另一個常被提到、可能成為美中外交秘密管道的富豪是黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）。蘇世民跟川普私交甚篤，2016年在北京清華大學創辦學者計畫，隔年還親邀習近平訪問川普的海湖莊園。2018年，他曾代表美國政府8次訪問北京，向北京保證川普無意掀起貿易戰。

世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人、前美國小型企業署（Small Business Administration）署長麥馬洪（Linda McMahon）也是人選之一，她已被任命為政權交接小組共同主席，據傳也是出任美國財政部長的熱門人選。

另一名可能的熱門人選是被川普譽為中國研究「首席權威」的白邦瑞（Michael Pillsbury）。白邦瑞能說中文，曾經擔任川普政府和中國之間的溝通橋樑，尤其是貿易關係。2016年，川普與我時任總統蔡英文通話後，曾找白邦瑞針對美中關係緊張升級給予建議。

川普 美國大選

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