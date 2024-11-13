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川普封口費案下一步怎麼走 法官同意再思考一週

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

川普5日贏得美國總統大選後，他紐約封口費案定罪裁決是否應基於豁免權而予以撤銷一事，主審法官現同意延後做出定奪，讓檢察官有時間衡量下一步行動。

路透社報導，川普主張，美國最高法院7月的裁決判定總統公務行為可免於刑事起訴，意味著紐約州這起封口費案應予以撤銷。法官莫城（Juan Merchan）原本排定今天針對此一主張做出裁決。

不過，今天曝光的電子郵件通訊顯示，由於川普即將於明年1月宣誓就職，法官同意曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的要求，讓檢方思考該如何處理這起案件後續的時限延長至本月19日。

各方現都預期川普將不會如期於本月26日被宣判量刑。

紐約這起刑事案中，川普被控於2016年大選前夕支付豔星封口費，藉此掩蓋自己婚外情醜聞。經法院審理，川普今年5月被判34項偽造商業紀錄罪名成立。川普從未認罪，且矢言會於量刑之後提出上訴。

美國史上從未有任何現任總統或卸任總統被刑事定罪過，川普是第1人。

川普贏得本屆大選後，檢察官柯蘭基羅（MatthewColangelo）在電郵中寫到，「確保刑事案件依程序進行」和「保障總統職務」這兩者之間有著「利益矛盾」。

柯蘭基羅寫說，紐約州「人民同意，這是前所未見的狀況」。

川普的律師波維（Emil Bove）則寫道，此案到頭來須予撤銷，以免妨礙川普的總統職務。他寫說，案件「中止和撤銷是有其必要的，以免發生總統川普執政能力違憲地遭到阻礙」。

川普 美國大選

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