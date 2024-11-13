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印尼總統普拉伯沃見拜登 雙方將加強夥伴關係

中央社／ 雅加達13日專電
印尼總統普拉伯沃普拉伯沃（右前）10日抵達美國華府，美方代表接機歡迎。（印尼總統府秘書處提供）中央社
印尼總統普拉伯沃普拉伯沃（右前）10日抵達美國華府，美方代表接機歡迎。（印尼總統府秘書處提供）中央社

印尼總統普拉伯沃12日在白宮與美國總統拜登會面，他向拜登表示，將努力加強印尼與美國關係。拜登在白宮表示，兩國的夥伴關係是有史以來最為牢固。兩人在會議中討論了氣候變遷、中東衝突和南海議題。

印尼總統府秘書處今天發布新聞稿指出，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與美國總統拜登（JoeBiden）美國時間12日在橢圓形辦公室會面。

普拉伯沃在致詞中感謝拜登邀請他赴美訪問並舉行會晤，也感謝拜登親自打電話給他，恭賀他當選總統，同時強調，美國對印尼而言是非常好的朋友。

普拉伯沃說：「美國支持我們爭取獨立，並在我們需要的時候多次幫助我們。因此，我將努力加強印尼與美國的關係。 」

拜登強調印尼與美國建交75週年的重要性，並說：「我們兩國的夥伴關係是有史以來最牢固的，我們將討論如何繼續這種夥伴關係。」

拜登也確定了雙方多項合作，包括加強自由開放的印太地區、支持乾淨能源轉型及建立安全和有彈性的供應鏈。拜登強調全面戰略夥伴關係的重要性，其中包括深化兩國之間的安全合作。

另外，拜登說：「我們也提到了全球挑戰，包括加薩和南海議題。」

普拉伯沃日前結束中國訪問，並與中國國家主席習近平見面，之後隨即飛往美國與拜登見面。另外，他也致電恭賀美國總統當選人川普（Donald Trump），並表示希望親自與川普見面。

印尼是東南亞擁有最多人口的國家，美國視印尼為重要的合作夥伴，去年底雙方同意建立全面戰略夥伴關係，並簽署了國防合作協議。

雖然中國是印尼重要的經濟夥伴，但印尼是美國武器的重要買家，並希望向西方國家出售更多其礦場的金屬。

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