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與川普交好 美媒分析「馬斯克非季辛吉」：美中關係有望改善 但成效有限

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
馬斯克。美聯社
馬斯克。美聯社

美國媒體報導，特斯拉執行長馬斯克與美國總統當選人川普的關係，令各界預期他可能使川普軟化對中政策立場，但專家警告，馬斯克不是季辛吉，不應對他寄予太多期望。

美國財經媒體CNBC報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是川普（Donald Trump）競選總統期間最大金主之一，據報導他可能在川普政府扮演要角，或擔任白宮顧問。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）指出：「過去幾個月以來，中國各界普遍好奇，馬斯克是否為新的季辛吉（Henry Kissinger），有助華府與北京達成協議。」

季辛吉為美國外交官，於去年逝世，被譽為推動美中關係正常化的要角，美中關係在他1971年7月首度造訪北京後開始正常化。

由於馬斯克旗下特斯拉（Tesla）在中國營運巨大的「超級工廠」，隨著他與中國高層官員接觸愈來愈多，中方對他填補季辛吉角色的期望變高，並對他與川普的關係感興趣。

但中國全球化智庫（CCG）創始人王輝耀表示，一個生意人，即便是全球首富，也不足以像過去季辛吉那樣改善美中關係。

Longview Global常務董事暨資深政策分析師麥尼爾（Dewardric Mc Neal）告訴CNBC：「雖然中國確實偶爾利用具影響力的美國人作為非官方管道，但將馬斯克視為現代季辛吉有些牽強。」

麥尼爾指出，對於這些「非正式中介者」，主要的義務是對股東負責，而非國家利益，如果外交失效，積極的政治參與可能導致「利益衝突」，並使商界領袖受到嚴格審查。

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