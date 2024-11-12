「知韓派」魯比歐傳將任美國務卿 韓媒評對北韓展現強烈警戒

外媒報導，美國總統當選人川普將任命聯邦參議員馬柯．魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，魯比歐過去對北韓的強硬言論與立場也受到南韓媒體關注，猜測新政府對北韓政策可能受其影響的程度。

魯比歐長期以來被視為參議員中的「知韓派」及鷹派人物，對北韓相關議題多持強硬立場，韓聯社報導指出，魯比歐過去曾對美國政府一度將北韓從恐怖主義支持名單剔除大力批判，明顯展露對北韓發展核武、飛彈的警戒心，也相當關心北韓人權及朝鮮半島統一問題。

魯比歐在2013年就曾表態支持兩韓統一，表示應盡可能延後北韓掌握足以攻擊美國等西方國家武力的時間，為兩韓統一促成合適環境；同年也指控北韓支持伊朗、敘利亞等地的恐怖主義團體，要求美國政府重新將北韓列為支援恐怖主義國家。美國政府曾在2008年為促成核談判將北韓從名單中刪除，後於2017年川普（Donald Trump）任內重新列入。

他在隔年訪韓時受邀在峨山政策研究院演講指出，北韓開發核武同時將敏感技術出口至居心不良的國家，不僅壓迫當地人民，也透過軍事挑釁將美國人民當作人質。魯比歐也在拜會時任總統朴槿惠時直言，「一定要透過民主的方式統一朝鮮半島」，強調與南韓合作促成與北韓對話的重要性。

報導指出，魯比歐在2014年時就展現對北韓發展核武的警戒，他在一次演說中警告，北韓擁有核武、擁有射程達到美國本土的飛彈，「若持續下去，10年後將發展成美國無法控制的狀況」。

他對北韓的強硬立場在2016年競選總統時表露無遺，稱北韓領導人金正恩為「擁有數十個核武與長程飛彈的狂人」，對2018年川金會也抱持懷疑論，認為北韓清楚美國之所以會重視他們，就是因為他們擁有可以打擊美國本土的飛彈，要放棄這些籌碼對他們而言非常困難。

報導指出，相較於對北韓的警戒，魯比歐相當重視與南韓、日本的同盟關係，他曾表示若沒有南韓及日本的支持，美國就不可能實現經濟成長，多次強調美韓同盟的重要性，在川普大力提倡保護主義時強烈反對，堅稱美韓同盟不只在戰略上、在經濟上都對美國有利。

不過，隨著川普上任，魯比歐對外交、安保的立場也產生些許變化，認為在北韓、伊朗、中國、俄羅斯等敵對勢力聯盟強化同時，美國也進入「實用外交」的時代，從更關注美國利益的角度去擬定外交政策，更接近川普「美國優先」的路線。