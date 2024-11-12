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「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院副院長王健全（右起）、經濟部國際貿易署江文若、外貿協會秘書長的王熙蒙、禾芽數位總經理顏慧娟，出席「未來論壇暨運用數位新貿易模式計畫成果發表會」。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院副院長王健全（右起）、經濟部國際貿易署江文若、外貿協會秘書長的王熙蒙、禾芽數位總經理顏慧娟，出席「未來論壇暨運用數位新貿易模式計畫成果發表會」。記者林宸誼／攝影

受美中科技戰影響，兩岸廠商不斷往印、墨、東協海外布局，中華經濟研究院副院長王健全12日表示，產業外移不僅會造成全球經貿版圖重整，大陸當地產業會逐漸空洞化，就業和消費下降，「大陸不會重蹈日本失落30年覆轍，但至少會失落10到15年」。

王健全是在經濟部國際貿易署主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「未來論壇暨運用數位新貿易模式計畫成果發表會」上指出，川普當選後，將持續對大陸的貿易、科技戰，可能會持續造成供應鏈斷鏈，造成生產成本上升，對全球經濟、貿易有負面影響。「台灣以前是一個蘋果救了台灣，現在是一片晶片救台灣，未來必須要善用數位貿易救台灣。」

王健全提到，台灣科技領先，尤其在AI、區塊鏈、金融科技、 數位製造表現佳，因此企業要積極擁抱數位貿易帶來的改變與影響，儘管製造業外移，但服務業重要性提高，也有利於經濟成長、薪資提高，還可以促成台商回流、海外布局，增加跨境貿易。

此外，針對川普要求台灣支付保護費，王健全認為，川普說要讓美國再次偉大，台灣應努力主張「沒有台灣絕對不行」，因為美國要重振製造業，需要供應商、通路商、零組件等助力，而台灣供應鏈完整，如果沒有台灣協助，美國製造業難以成功。

經濟部國際貿易署江文若表示，從今年開始推出新的AI拓銷平台「AiEZ TRADE」，是一個以人工智慧為核心的拓銷資源集合平台，主要目的幫助台灣中小企業運用海量的全世界資料庫，讓使用者短時間掌握客製化國外買主資訊，主要就是賣到海外市場。

台灣經濟研究院副研究員錢思敏則發表「台灣企業數位貿易關鍵報告 」指出，透過523家企業問卷調查發現，企業海外拓銷以實體展會為主，醫材和機械業以經銷或代理商為輔，此外多數業者被動等待客戶主動留言與來信，而非主動搜尋需求客戶。

而在數位行銷的應用及工具方面， 企業數位行銷以增加曝光、經營品牌為主要目的，而且以官網為數位行銷最重要的工具，使用的數位行銷工具也與官網相關。 有採用AI的業者已廣泛應用生成式AI，感受到效益。

至於數位行銷的需求及挑戰， 企業受疫情影響與市場變化引發對數位行銷的需求，然而，企業對數位行銷成效評估能力不足，這部分需仰賴數位行銷技能提升與人才來補足。

川普 美國大選 賀錦麗

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