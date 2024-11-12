歐洲川普當選 恐買更多武器與關稅

歐洲開始因應美國新總統川普上任可能採取的措施，包括提高國防預算、甚至恐要面臨巨額關稅。外媒訪問學者指出，歐洲領袖雖然紛紛恭喜川普當選，但未來北約會員國將有提高國防預算至3%的壓力，加上德、法都處於政治動盪，恐進一步影響歐盟團結；而川普可能對歐施加關稅，也會讓民粹主義政黨更猖獗。

歐洲國防挑戰很大

根據《半島電視台》報導，針對川普當選對歐洲的影響，大西洋委員會北歐洲部主任衛斯蘭德分析，北約對會員國的國防預算規定是GDP的2%，但川普上台後希望提高到3%，而且在川普希望儘速結束俄烏戰爭下，歐洲面對俄羅斯的威脅，其實更應該積極擴張國防預算。

另外，牛津大學歐洲研究中心學者貝查夫分析，歐洲即使想要降低對美的依賴，但因主導歐盟的德國與法國近日都面臨國內政治動盪，包括法國少數內閣執政，還有德國自由民主黨退出聯合內閣，都會讓歐洲自主的立場減弱。

「川普也會挑戰歐洲自主！」衛斯蘭德表示，川普雖然要北約增加防衛預算、減少美國負擔，但同時也會要歐洲多採購美國武器，且不希望歐洲自主研發核武，加上歐洲自2022年後，78%的採購預算是在歐洲以外買東西，其中更高達63%集中在美國。希臘美國學院學者費利斯提醒，歐洲不要讓川普與俄羅斯總統普丁箝制住歐洲。

關稅讓極右派崛起

歐洲大學舒曼中心研究員費絲琪另外擔心，川普對歐洲發動貿易戰的影響，將會對歐洲製造業、農業與進出口產生嚴重影響，而這會更加使歐洲的反歐盟、民粹主義與極右派政黨更加猖獗與團結，在國內與歐洲議會發揮影響力。綜合專家分析，川普的當選對歐洲來說，從內而外都充滿著挑戰。

《華盛頓郵報》提到，雖然川普當選後便與普丁通話，並提醒普丁不要讓俄烏戰局升溫，但因川普曾表示上任後24小時內要結束俄烏戰爭，也讓各方對於未來川普當選的歐洲局勢仍有不少疑慮。

【更多精采內容，詳見 】