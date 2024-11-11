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勸俄不要升高戰事？克宮「否認」川普和普亭通話 華郵報導純屬虛構

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫今年7月在首都莫斯科，和總統普亭與匈牙利總理奧班一起出席記者會。路透
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫今年7月在首都莫斯科，和總統普亭與匈牙利總理奧班一起出席記者會。路透

華盛頓郵報10日獨家報導，美國總統當選人川普7日已與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)通話，勸俄方不要繼續升高烏克蘭戰事。這是川普自勝選後首次與普亭通話。然而，俄國克里姆林宮否認兩人曾經通話，稱華郵報導「純屬虛構」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「這是最明顯的例子，即使是在相當有聲望的刊物中，有時也會發布這種品質資訊。它完全不準確，純屬捏造，完全是虛假訊息。」

佩斯科夫還補充，普亭總統目前沒有和川普通話的「具體計畫」。

天空新聞莫斯科特派員班奈特（Ivor Bennett）指出，俄方否認這通電話的存在凸顯「很難以得知」克林姆林宮如何解讀川普重返白宮，「他們總是守口如瓶」。

先前華郵和路透都報導了川普和普亭間的通話。其他多名消息人士指出，川普與普亭談話內容還包括歐洲大陸的和平目標，川普也向普亭表達希望兩人很快可以再次商討如何解決烏克蘭戰爭。

川普 美國大選 賀錦麗

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