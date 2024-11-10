美政壇老將桑德斯承認：川普說服人民相信他更了解經濟困境

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
無黨籍參議員桑德斯上月22日在新罕布夏州康科特的NHTI康科特社區學院發表談話。美聯社
無黨籍參議員桑德斯上月22日在新罕布夏州康科特的NHTI康科特社區學院發表談話。美聯社

美國許多政治性談話電視節目近來紛紛探討民主黨為何輸掉選舉。無黨籍參議員桑德斯接受美國CNN採訪，承認川普在競選時成功說服人民相信，他更了解經濟困境。

桑德斯長期與民主黨合作，曾在2015年宣布以民主黨人身分參與2016年美國總統大選初選。

桑德斯告訴CNN，工人階級感到憤怒，「他們有理由感到憤怒」。他說：「我們如今生活在一個經濟體，在這之中，上層人士過得非常好，人民卻有60%是領薪水過活的月光族。」

桑德斯說，川普在競選期間做得很好的地方是，「他說自己感受到你們的痛苦，知道你們很受傷，他對這個現象有個解釋」。

不過，桑德斯接著表示，川普所謂數百萬移民造成經濟困境的說法是「錯的」，企業貪婪才是真正原因，政治人物必須處理這個問題，還說民主黨需要傾聽工人階級的心聲。

川普 美國大選 賀錦麗

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