克里姆林宮：川普對烏克蘭立場有「正面信號」 但行事難測

克里姆林宮今天表示，俄羅斯從美國總統當選人川普（Donald Trump）在烏克蘭問題的立場看到「正面信號」，但難以預測他執政時會如何行事。

法新社報導，俄羅斯官媒今天刊出對克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的專訪，他說道：「信號是正面的。川普曾在選舉期間談及，他如何透過交易來看待一切事情，他可以達成創造和平的協議。」

但培斯科夫也提到，難以預測「川普會在多大程度上堅持競選過程中發表的陳述」。