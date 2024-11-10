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川普再度入主白宮 美國學生開始狂搜海外留學機會：跳增逾五倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普再度當選美國總統，當地學生開始狂搜海外留學機會。路透
川普再度當選美國總統，當地學生開始狂搜海外留學機會。路透

美國總統當選人川普奪回白宮後，促使考慮出國留學的美國學生大增。但留學顧問業者表示，由於多數人是以長遠眼光評估自身受教前景，受選舉結果的影響不大，因此考慮人數增加，未必就會反映在最後提出申請的人數。

高等教育資訊供應商Studyportals表示，在美大選結果確認當日，搜尋海外學士和碩士課程的美國學生跳增逾五倍，由每日平均2,000次增加至近11,000次，其中以對英國、加拿大、德國和愛爾蘭的興趣最高。

Studyportals執行長凡瑞斯特說，學生「興趣以這麼快的速度轉向，堪稱前所未見，上次川普任內也有類似趨勢，但規模沒有這次大」。該平台也發現，這幾天海外學生搜尋美國大學就學機會的人數減少，但較不明顯。

多倫多大學表示，現在要找到入學申請的趨勢變化，還為時過早，但在2016年川普當選後不久，在網上搜尋該校的人數翻漲12倍，當時也因此招攬到一些美國頂尖學者。

一位賓州大學學生表示，她在選後開始考慮改申請至英國讀博士，因她對川普的「科學和證據的普遍態度」抱持疑慮，也因為「身為女性有色人種」，而產生人身安全的憂慮。

此時也正值美國學生對於讀大學的意願日益減低。調查顯示，學生對美國高等教育的信心2015年來已逐漸下滑，以共和黨選民的信心下滑最多。川普和其他共和黨資深黨人，也持續針對學費高昂且日增、學校管制言論自由，以及反猶太主義和反穆斯林抗議活動等問題，攻擊美國菁英大學。

傳統上，大學生的價值觀通常比美國一般選民更開明，但近年校園內的保守派勢力也稍微抬頭。

然而，對海外留學的興趣大增，未必代表最終申請留學的實際人數會增加，因為這個比率一直都不高。2022年到海外大學修課的美國大學生只有不到19萬人，僅占總學生數的不到6%。

留學顧問機構紅序國際教育（Crimson Education）的一些顧問觀察到，2016年川普首次當選時，一些客戶把在美國就學的焦點，轉往風氣較自由的州，而另外一些國家的客戶則捨棄美國大學，選擇英國教育機構。

紅序執行長比頓提醒，在川普的第一個任期，美國常春藤名校對國際學生的吸引力，仍高於英國牛津和劍橋大學等對手，且多數提出申請的學生，較不受選舉結果影響，因為「人們對於自身教育的價值，是以20年的長期觀點來評估」。

大學生 川普 留學 美國大選 賀錦麗

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