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是否派川普好友與他交涉？右翼領袖法拉吉曾自薦當中間人 英官員：不太可能

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
英國財政部首席秘書瓊斯今天表示，政府不太可能要求英國改革黨黨魁法拉吉當中間人，來負責跟美國總統當選人川普打交道。法新社
英國財政部首席秘書瓊斯今天表示，政府不太可能要求英國改革黨黨魁法拉吉當中間人，來負責跟美國總統當選人川普打交道。法新社

英國財政部首席秘書瓊斯今天表示，政府不太可能要求英國改革黨黨魁法拉吉當中間人，來負責跟美國總統當選人川普打交道。

路透社報導，法拉吉（Nigel Farage）是川普（Donald Trump）的朋友，還前往美國佛羅里達州參加川普的勝選派對。川普將於明年1月二度入主白宮，法拉吉曾毛遂自薦擔任英國當局與川普政府的中間人。

瓊斯（Darren Jones）今天則說，英國政府可能會拒絕這項提議。

他告訴天空新聞網（Sky News），「我想或許不太可能」，身為國會議員的法拉吉可能得把時間用在選區選民身上，而不是美國。

強硬右派「英國改革黨」（Reform UK）的前身是法拉吉於2018年創立的「脫歐黨」（Brexit Party），改革黨在今年7月的英國大選頗有斬獲，法拉吉當時聲稱要對建制派發動「起義」。

川普在他第1個美國總統4年任期內，端出保護主義貿易政策及孤立主義論調，其中包括揚言退出北大西洋公約組織（NATO）。

如今矢言調高關稅的川普將重返白宮，世界各國政府都正嘗試構思因應之道。

川普 派對 白宮 美國大選 英國 賀錦麗

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