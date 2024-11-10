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石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因

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石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因：首相體諒川普

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
川普將再度入主白宮，近期也接到各國領袖致電恭賀。日本媒體統計，在已公開的各國領袖致電川普道賀紀錄中，日本首相石破茂和川普通話僅五分鐘，時間最短。歐新社資料照
川普將再度入主白宮，近期也接到各國領袖致電恭賀。日本媒體統計，在已公開的各國領袖致電川普道賀紀錄中，日本首相石破茂和川普通話僅五分鐘，時間最短。歐新社資料照

川普將再度入主白宮，近期也接到各國領袖致電恭賀。日本媒體統計，在已公開的各國領袖致電川普道賀紀錄中，日本首相石破茂和川普通話僅五分鐘，時間最短。

日本產經新聞報導，自民黨政調會長小野寺五典10日在富士電視台說明原因。他說：「川普當時還想和石破首相多聊聊，但首相考慮到川普是臨時從一場會議離席接聽電話，體諒川普的狀況，讓他早點回到會議中。」

小野寺也指出，川普可能提高日本汽車進口美國的關稅。他說，「重點是讓川普重新認識到，日本是盟國，和競爭對手中國不同」。關於日本負擔駐日美軍費用，小野寺則說，「有被要求支付可觀金額的風險」。

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