比他國領袖短？石破茂、川普電話會談僅約5分鐘 自民黨幹部說明原因
日本首相石破茂日前跟美國總統當選人川普電話會談約5分鐘，有看法認為相較他國領袖來得短。對此，石破擔任主席的自民黨幹部出面說明，石破是考量讓川普早點回去開會。
石破11月7日上午9時30分左右與川普（Donald Trump）舉行約5分鐘電話會談。石破隨後對媒體表示，「這是首次和川普一對一講話。印象是感覺川普很友善，是一位言談不需太在意用字遣詞，能講真心話的人。」
日本共同社報導，有看法指出，石破與川普電話會談時間跟其他國家領袖相比來得短。
自民黨政務調查會長小野寺五典今天在電視節目上對此說明，「雖然川普看似想再多聊一會兒，但川普是中途離開會議來講電話，首相（石破）考量這點所以讓川普早點回去開會」。
另外，小野寺也提到川普很可能對日本汽車提高進口關稅。他說，重點在於讓川普重新認識「日本是同盟國，跟競爭對手的中國不同」。
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