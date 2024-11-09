川普重返白宮 伊拉克總理致電呼籲結束中東戰火
美國共和黨總統候選人川普勝選並預計明年1月二度入主白宮，伊拉克當局指出，總理蘇達尼已經跟川普通電話，並表達期望他能信守承諾「致力於結束中東戰火」。
法新社報導，以色列正在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩發起軍事行動之際，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）一直採取微妙的平衡做法，以確保他的國家不被捲入戰火。
蘇達尼的辦公室昨天晚間發布聲明說，伊拉克總理於電話中提到川普（Donald Trump）的「競選聲明以及致力結束中東地區戰火的承諾」。
聲明還寫道：「雙方同意協調共同努力來實現這項目標。」
目前約有2500名美軍部署在伊拉克，這些部隊是美國為首的聯軍之一，該聯軍幫助伊拉克打擊伊斯蘭國（Islamic State）等極端組織。
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