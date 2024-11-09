五角大廈恐人事大洗牌…川普曾與軍人關係差 國防部苦腦怎因應「爭議命令」

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，五角大廈官員正舉行非正式會議商討如果美國總統川普發布在國內部署現役部隊，並解雇大量聯邦雇員，國防部應如何因應。

川普曾表示願使用現役部隊在國內執法，對於大規模驅逐出境也持開放態度，還暗示要在聯邦政府內安插效忠者，「清除美國國安機構中的腐敗人員」。

川普上次執政曾與多位軍方高層關係緊張，包括已退役的參謀首長聯席會議前主席密利（Mark Milley），任職期間都曾祭出措施限制川普動用核武的能力；川普也反覆稱美軍將領「軟弱」、「無能領導人」，是「覺醒派」。

為因應五角大廈面臨的人事大搬風，官員們正推演各種想定。1名國防官員指出，「我們為最壞的想定做準備與計畫，現實是我們不知道事態如何發展」。

川普當選同樣也在五角大廈內部激起疑問：如果總統發布非法命令，他政治任命的國防官員又不抗命，事態如何發展。另1名國防官員表示，「軍隊依法須亂命不從，問題是接下來會發生甚麼事—資深軍事領袖辭職？還是將領認會認為這等同拋棄部屬」。

上次執政與軍人關係奇差無比

1名曾在川普前次執政期間任職的國防官員表示，目前仍不清楚川普會挑誰接掌五角大廈，據信川普與其團隊會避免重演前次執政時與軍方「敵對」的關係。

該官員認為，「鑒於當時白宮與國防部關係非常非常地糟，他們最關心的是這次選誰進入五角大廈」。

國防部正忙於釐清若川普重啟2020年發布的「F計劃」，可能受影響的文職聘員。屆時，聯邦政府中非公務員的聯邦聘僱人員將面臨大洗牌，更容易被一腳踢出。

防長奧斯丁5日表示，「我完全相信我們的領導人無論如何都會持續做正確的事情，我也相信我們的國會會持續做正確的事來支持我們軍隊」。

多名國防官員心中念茲在茲的，是川普計劃如何在國內使用美國軍事權力。川普十月時才表示，會動用軍隊對付所謂的「內部敵人」與「激進的左派瘋子」。

官員補充，如果在大選日發生抗議活動，「如果有需要，很可能動員國民兵；但若真有必要，也可能動員軍隊，因為他們不能讓這種事情（指大規模抗議）發生」。

無法可制止川普部署軍隊

報導指出，五角大廈無力事先保護軍隊免受三軍總司令濫權的影響。儘管國防部律師可向軍事領導人就命令的合法性提出建言，卻沒有法律能阻止川普在街頭部署美軍維持治安。

目前邊境已部署包括現役部隊、國民兵及後備役部隊數千人；但官員指出，如果川普要求軍隊協助實施大規模驅逐計劃，就有可能派遣部隊至美國城市。

官員解釋，畢竟國內執法機構「沒有足夠人力，也沒有直升機、卡車及遠征能力」，只有軍隊才有。但派遣現役軍隊進入美國街頭的決策絕不能掉以輕心。「你無法說這沒什麼大不了，這就是大事，但這也是解決這樣大規模騷動的唯一方法」。

有害因應外國威脅

1名陸軍官員接受CNN訪問時提到，川普可能再命令數千名士兵支援邊境任務，但這可能損害軍方因應外國威脅的戰備能力。

如果總統引用《反叛亂法》（Insurrection Act），其權力將特別擴張，按該法規定，在涉及保衛憲法權利的部分有限情況下，總統可單方面在國內部署軍隊。

雖然《民兵團法》（Posse Comitatus Act）規定除非國會授權，否則禁止聯邦軍隊參與國內執法，但該法在叛亂與恐怖主義的適用上有例外情形，最終授權總統擁有廣泛的迴旋空間，可決定是否與何時援引《反叛亂法》。

CNN引述報導，川普曾在2020年因佛洛伊德之死引發抗議活動時，考慮援引《反叛亂法》平息騷動。

文職雇員朝不夕保

在2023年發布的一段影片中，川普談到如果當選將「立即重啟曾在2020年發布的行政命令，恢復總統清除流氓官僚的權利，我們將清掃國安與情報機構中的所有腐敗行為者，他們為數眾多」。

五角大廈已為此作好準備，在F計劃曝光後，五角大廈與其他聯邦機構的任務就是擬定可能遭開除的名單。當時，國防官員盡可能的減少文職人員數量，以限制對部裡勞動力的影響。如今五角大廈正擬定類似清單。

人事管理辦公室4月發布法規，旨在強化保護聯邦雇員的護欄。然而，另一名國防官員坦言，「新政府仍可規避這些保護措施，儘管得花上幾個月的時間」。