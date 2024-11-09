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美國大選最大贏家？川普勝選「Pornhub流量飆高」 外媒：急釋放壓力

香港01／ 撰文：藺思含
美國共和黨總統候選人川普勝選2024美國總統大選。圖／路透
美國共和黨總統候選人川普勝選2024美國總統大選。圖／路透

據《紐約郵報》報導，美國大選當日（11月5日），知名色情網站Pornhub的全美流量超過平均值7%，雖然中間一度下跌，但隨著開票進行、態勢明朗後，網友再度回到Pornhub，使流量再度回升。

《紐約郵報》引述獨家數據稱，大選當天凌晨5時左右開始，大量用戶湧入Pornhub。而在8點至9點間，許多美國人前往票站投票之前，Pornhub的訪問量達到峰值，一度高於網站平均流量15%。

不過，網站流量在這之後逐漸下滑，並在5日下午3時跌到平均值以下。到了晚上7點，隨著全美各地票站關閉、媒體開始報告各州選舉結果，Pornhub流量則一度比平均值下跌19%。

到了第二天凌晨2點左右，美國大選的結果幾乎已經沒有疑問，用戶也在這時開始回歸Pornhub。第二天凌晨2點45分左右，當選總統川普（Donald Trump）發表勝選演說，Pornhub的流量幾乎在此時立即飆升。《郵報》則解釋稱，這是網友為了慶祝或是哀悼大選結果，在網絡上搜索美女或是其他色情內容所引起。

因為人們在網上尋找爆炸性新聞中的金髮女郎以及其他色情內容，以慶祝或結果感到遺憾之時。幾乎與川普此前他已席捲了關鍵的搖擺州，爆炸性新聞發布後，Pornhub的流量幾乎立即飆升，因為人們在網上尋找爆炸性新聞中的金髮女郎以及其他色情內容，以慶祝或哀悼這一結果，並稱：「在各州清點選票的漫漫長日之後，人們需要放鬆」。

報導也提醒，Pornhub在包括阿拉巴馬州、愛達荷州、北卡羅來納州、德州等14個州均被封鎖禁用，因此數據並不包括這些州份的結果。

延伸閱讀：

美國大選2024｜搖擺州佐治亞票站調查：選民更認同特朗普處理經濟

美國總統大選2024結果｜英媒：顧問建議特朗普提早宣布獲勝

文章授權轉載自《香港01》

川普 美國大選 賀錦麗

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