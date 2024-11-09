川普海嘯 呂秀蓮：兩岸有調整空間

美國前總統川普再次入主白宮，前副總統呂秀蓮表示，全球都面臨「川普海嘯」，不過這也讓國人思考「美國很遠、中國很近」，兩岸關係有很多調整空間。但她也警告，萬一台灣被當成商品交易時，千萬不能讓另一個型態的馬關條約被簽訂。立法院前院長王金平則呼籲執政者好好思考，提出一個有利台灣生存發展的環境。

立法院長韓國瑜表示，兩岸關係像三個圖形，過去海峽兩岸像橄欖形，兩頭尖、肚子大，肚子大是中央政府一錘定音，兩個尖尖的，一邊是老台獨、一邊是搞統一。到了七○年代，變成狗骨頭形狀，獨的聲音出現、統的聲音也出現。而第三種圖形變化是鏈球形狀，會為台灣帶來浩劫，逼台灣人民只能二選一，可能帶來全面危險。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析川普當選後的台海可能變化，他提醒民進黨政府，不能過度依賴民主價值觀保障安全。川普對民主價值無太大興趣，政策多是現實考量，尤其是在經濟與軍事上。台灣應把重點放在強化自身實力，將「台灣牌」打得更具價值。

呂秀蓮強調，面對川普海嘯不必恐慌，要從危機中看到契機，川普既然喜歡錢，一定也不希望看到戰爭，因此我們也可喘一口氣，兩岸戰爭威脅大概可以稍緩；但她也提醒，如果萬一台灣被當成商品交易時，「千萬不能讓另一個型態的馬關條約被簽訂」。