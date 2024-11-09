快訊

獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

聽新聞
0:00 / 0:00

川普海嘯 呂秀蓮：兩岸有調整空間

聯合報／ 記者李人岳王千豪屈彥辰／台北報導

美國前總統川普再次入主白宮，前副總統呂秀蓮表示，全球都面臨「川普海嘯」，不過這也讓國人思考「美國很遠、中國很近」，兩岸關係有很多調整空間。但她也警告，萬一台灣被當成商品交易時，千萬不能讓另一個型態的馬關條約被簽訂。立法院前院長王金平則呼籲執政者好好思考，提出一個有利台灣生存發展的環境。

立法院長韓國瑜表示，兩岸關係像三個圖形，過去海峽兩岸像橄欖形，兩頭尖、肚子大，肚子大是中央政府一錘定音，兩個尖尖的，一邊是老台獨、一邊是搞統一。到了七○年代，變成狗骨頭形狀，獨的聲音出現、統的聲音也出現。而第三種圖形變化是鏈球形狀，會為台灣帶來浩劫，逼台灣人民只能二選一，可能帶來全面危險。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析川普當選後的台海可能變化，他提醒民進黨政府，不能過度依賴民主價值觀保障安全。川普對民主價值無太大興趣，政策多是現實考量，尤其是在經濟與軍事上。台灣應把重點放在強化自身實力，將「台灣牌」打得更具價值。

呂秀蓮強調，面對川普海嘯不必恐慌，要從危機中看到契機，川普既然喜歡錢，一定也不希望看到戰爭，因此我們也可喘一口氣，兩岸戰爭威脅大概可以稍緩；但她也提醒，如果萬一台灣被當成商品交易時，「千萬不能讓另一個型態的馬關條約被簽訂」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

稱川普是「白宮最好朋友」 內唐亞胡能如願以償？專家搖頭揭原因

比民調準？預測市場平台成功預測美選 外媒：下注者討厭賠錢

川普計畫「迅速和平協議」停戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

40億美元客機訂單如保護費 賴士葆：台海戰事有保護？

相關新聞

普亭：已經準備好與川普對話

俄羅斯總統普亭七日在濱黑海的索契出席俄國智庫瓦爾代國際辯論俱樂部年會時說，若川普新政府有意願，「我已經準備好恢復聯繫，也...

川普在選前透過跨性別廣告猛攻賀錦麗 卻被民主黨輕忽

華爾街日報分析，選前最後幾周，多名民主黨選舉專家紛紛提出警告說，川普競選團隊大量播放跨性別議題廣告猛攻民主黨候選人賀錦麗...

普亭真如傳言樂見川普當選？英媒：他還在觀望

外界從美國大選前，到美國前總統川普確定當選後，不時紛傳俄羅斯總統普亭樂見川普當選。然而，英國天空新聞分析，普亭其實還在觀...

川普海嘯 呂秀蓮：兩岸有調整空間

美國前總統川普再次入主白宮，前副總統呂秀蓮表示，全球都面臨「川普海嘯」，不過這也讓國人思考「美國很遠、中國很近」，兩岸關...

倡美優先 美媒：反增陸全球影響力

紐約時報及華爾街日報八日報導，鑒於中國大陸正處於房市崩盤與消費者信心疲軟，因此川普明年就任美國總統後，一旦真的對中國商品...

美科技業大咖恭祝川普勝選 黃仁勳、巴菲特不表態身家續增

川普當選美國總統後帶動華爾街股市上漲，許多科技業大咖紛紛祝賀對他示好，而巴菲特和黃仁勳非但選前不表態，選後迄今也未發賀電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。