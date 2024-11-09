倡美優先 美媒：反增陸全球影響力

紐約時報及華爾街日報八日報導，鑒於中國大陸正處於房市崩盤與消費者信心疲軟，因此川普明年就任美國總統後，一旦真的對中國商品開徵他競選時宣稱的百分之六十甚至更高額關稅，北京這次能採取的應對措施可能有限。

川普這次選戰時曾在不同場合揚言重返白宮將對中國進口品徵收懲罰性高關稅，並暗示若北京侵台，將課徵最高百分之二百的關稅。

報導指出，二○一八年美中貿易戰改變中國政府對美的貿易模式，將銷美商品繞道東南亞及墨西哥，以規避美國關稅。據數據供應商CEIC統計，二○一七年約一成九中國出口品直接輸往美國，現已降至不到一成五。

但利用此一模式轉移的貿易量仍有限，不僅川普新政府，連目前的拜登政府都已對此提高警覺。而且據高盛集團估計，即使繞道，二○一八年的美中貿易戰仍使中國國內生產毛額（GDP）減少○點六五個百分點。若不計這種「繞道貿易」，高盛預估百分之六十的關稅將使中國GDP銳減兩個百分點。

不過，即使面臨川普上台後潛在的美中新一輪貿易戰，但他對人權議題幾無興趣，力倡的「美國優先」政策也可能反而給予中國拓展全球影響力的機會。

川普第一個任期傾向於貿易與商業交易。他曾向媒體透露，自己擱置一項跟涉及拘禁維族人有關的懲罰中國實體及其高官計畫，以免影響美中貿易談判。報導說，美國優先政策也可能削弱美國在全球的聯盟，例如與歐盟、北約、日本、南韓或澳洲，這將給中國機會填補美國遺留的權利真空，擴大中國的全球影響力。