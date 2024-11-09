普亭：已經準備好與川普對話

俄羅斯總統普亭七日在濱黑海的索契出席俄國智庫瓦爾代國際辯論俱樂部年會時說，若川普新政府有意願，「我已經準備好恢復聯繫，也準備好與川普討論」。這是川普當選後，普亭首次公開置評。

至於川普在總統選戰時曾聲稱，只要他當選，可在廿四小時內終結俄烏戰爭，普亭七日對此指稱，「我不知道現在將發生什麼事，我還沒頭緒」。

普亭還稱讚川普七月十三日在賓州巴特勒造勢時儘管遇刺，卻表現得像個「真正的男子漢」，「我藉此機會（參加前述智庫年會）恭喜他當選」。

川普七日接受美媒ＮＢＣ電話訪問時則說，他自六日上午以來，已和約七十位全球領袖通話，但不包括普亭，「我想我們會聊聊」。

該年會是莫斯科邀外國專家與資深媒體人的盛大會議，其中的高潮就是普亭親自接受提問，被認為是他藉機展現對已是準總統的川普善意。

烏克蘭總統澤倫斯基七日在匈牙利布達佩斯重申，為了使烏俄戰爭結束，有些西方國家施壓他屈服於普亭強硬要求，但「不只烏克蘭無法接受，整個歐洲也無法」。

北約新祕書長呂特同日也說，北韓參與俄烏戰爭，未來將對美國本土和歐陸構成直接威脅，特別是「我們漸漸目睹北韓、伊朗、中國，當然還有俄國正在合作，聯手對付烏克蘭」。呂特還說，他期待跟川普面對面商討如何合作應對前述威脅。

美聯社及華盛頓郵報七日報導，約五十位歐盟領袖七日在布達佩斯舉行歐洲政治共同體高峰會，呼籲全歐強化防衛態勢，不再需要「從根本上」仰賴華府。會後並召開一場較小規模歐盟廿七國領袖會議。

就川普當選，歐盟大國法國總統馬克宏直言，此事是歷史上「決定性」一刻。他並比喻說，這世界是由肉食及草食性動物組成，「要是我們決定繼續當後者，前者就會贏，然後我們將會淪為他們的市場（即食物）」。他還說，歐盟此刻不是去對川普回歸置評、而是要知道這到底是好還是壞，「問題是我們是否準備好捍衛歐洲人的利益」。