快訊

影／捷運驚傳砍人 板南線新埔站2人受傷 行凶女子遭逮

維持在中東戰略優勢！以色列砸逾1600億購買25架美F-15戰機

黑煙直竄天！華夏海灣塑膠公司頭份廠再傳火警 消防趕赴現場灌救

美科技業大咖恭祝川普勝選 黃仁勳、巴菲特不表態身家續增

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透社

川普當選美國總統後帶動華爾街股市上漲，許多科技業大咖紛紛祝賀對他示好，而巴菲特黃仁勳非但選前不表態，選後迄今也未發賀電，但他們依然身家大漲。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，儘管許多富豪公開支持美國總統當選人川普（Donald Trump）或副總統賀錦麗（Kamala Harris），但仍有相當比例的富豪選擇保持沉默。

這些富豪包括波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffett）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，和谷歌（Google）母公司Alphabet共同創辦人佩吉（Larry Page）。

據報導，美國總統確定由川普當選後，美股標準普爾500與那斯達克綜合指數勁揚，全球富豪的財富隨之攀升。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg BillionairesIndex），包含特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos）和臉書（Facebook）母公司Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的全球十大富豪日增財富高達640億美元，創下新高。

但巴菲特堅決不表態支持賀錦麗或川普，先前有人利用人工智慧（AI）深偽（Deepfake）技術，竭盡所能偽造他為總統候選人背書的影像。

根據彭博億萬富翁指數，巴菲特的財富一夜間成長了75.8億美元，增幅為6.3%。

黃仁勳的身家今年已暴漲830億美元，根據彭博億萬富翁指數最新的變動顯示，他的財富又增加了48億美元。

當被問及哪位總統候選人對商業環境的穩定性更有利時，黃仁勳告訴美國財經媒體CNBC：「其中很重要的一點是…穩定的政策。當然，政策必須適應不停變化的環境，而在我們的世界中，環境隨時都在變化。」

富翁 川普 巴菲特 科技業 美國大選 賀錦麗 馬斯克 黃仁勳

延伸閱讀

川普回鍋連線各國領袖 日相石破茂最短僅5分鐘：川普很友善

Nvidia執行長黃仁勳大預測 AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

川普計畫「迅速和平協議」停戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

低調「冰女」如何讓川普讚不絕口？5要點認識首位女性幕僚長

相關新聞

美科技業大咖恭祝川普勝選 黃仁勳、巴菲特不表態身家續增

川普當選美國總統後帶動華爾街股市上漲，許多科技業大咖紛紛祝賀對他示好，而巴菲特和黃仁勳非但選前不表態，選後迄今也未發賀電...

稱川普是「白宮最好朋友」 內唐亞胡能如願以償？專家搖頭揭原因

以色列總理內唐亞胡是6日一早最先祝賀川普再度當選美國總統的人之一，在「X」發文「恭喜史上最偉大的回歸」，但BBC 8日指...

川普回鍋連線各國領袖 日相石破茂最短僅5分鐘：川普很友善

川普將再度入主白宮，各國領袖紛紛致電向他恭賀。日本首相石破茂7日上午也首度與川普通電話，但根據日本媒體統計，兩人似乎最沒...

川普將重掌白宮 新加坡總理黃循財：盼美中可競爭又合作

美國前總統川普將重返白宮，新加坡總理黃循財今天談及美中關係時表示，希望美中雙方領導人能做出明智選擇，找到共存方式，建立一...

川普曾解除普拉伯沃訪美禁令 學者稱2人個性相似：關係不會倒退

印尼總統普拉伯沃今天訪問大陸，接著還會赴美、英等國，展開一系列國是訪問，訪美期間可能與川普見面。川普在總統任內曾解除普拉...

美梵關係恐再陷緊張？教廷稱梵中對話將持續：川普無法改變

美國前總統川普將重掌白宮，美梵關係恐再陷緊張。教廷國務院長帕洛林直言，川普無法改變教宗方濟各的對中政策，梵中對話會持續，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。