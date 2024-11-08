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川普將重掌白宮 新加坡總理黃循財：盼美中可競爭又合作

中央社／ 新加坡8日專電
新加坡總理黃循財。 法新社
新加坡總理黃循財。 法新社

美國前總統川普將重返白宮，新加坡總理黃循財今天談及美中關係時表示，希望美中雙方領導人能做出明智選擇，找到共存方式，建立一個既可競爭，又可合作的框架，新加坡願盡所能促進這種關係。

川普（Donald Trump）當選美國總統，外界認為，他強調美國優先、施行單邊主義的立場可能影響仰賴貿易的東南亞國家，與大陸的競爭關係也可能加劇。

聯合早報報導，黃循財今天在本地媒體記者會上表示，要將大陸視為生存威脅並加以遏制，還是接受大陸為一個重要大國並尋求共處，這是美國須做出的決定，並以此為根據考慮如何與大陸接觸。

他指出，現在的大陸已與它加入世界貿易組織時不一樣，大陸在全球經濟中已具有重要地位。但大陸作為一個正在崛起的大國，也需要考慮對維護國際秩序應承擔的責任，這些都是兩個大國必須有的重大決策，因為他們的決定將影響未來的全球秩序。

黃循財說，希望美中雙方領導人能夠做出明智選擇，積極接觸彼此找到共存的方式，建立一個既可競爭，又可以在共同關心問題上合作的框架，「只要有可能，新加坡也會盡我們所能促進這種關係」。

新加坡歷任政府向來希望提升在國際上的重要性，身為重要的國際運輸樞紐，各方代表到新加坡十分便利。從烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出訪亞洲尋求協助、川普與北韓領導人金正恩過招，到兩岸「馬習會」，地點都在新加坡。

黃循財表示，各界如今處在一個更加危險的世界，包括在歐洲和中東進行的戰爭、面臨更大挑戰的美中關係、充斥動盪因素的地緣政治，以及正在減弱的多邊主義等。

他強調，這就是為什麼新加坡必須更加努力加強國際溝通，在共同關心的問題上找到共同點，並與志同道合的國家合作制定國際規範和規則。

川普 美國大選 賀錦麗

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