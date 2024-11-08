川普回鍋連線各國領袖 日相石破茂最短僅5分鐘：川普很友善

川普將再度入主白宮，各國領袖紛紛致電向他恭賀。日本首相石破茂7日上午也首度與川普通電話，但根據日本媒體統計，兩人似乎最沒話可說，在各國領袖有公開的通話時間中，石破茂和川普的5分鐘最短。

「產經新聞」報導，石破7日上午9時30分左右，與美國總統當選人川普（Donald Trump）舉行了約5分鐘的電話會談。石破隨後對媒體表示，「這是首次和川普一對一講話。印象是感覺川普很友善，是一位言談不需太在意用字遣詞，能講真心話的人。」

另一方面，根據法國「巴黎人報」等媒體報導，川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在6日晚間進行了約25分鐘的電話會談，是最先與川普通話的歐洲領導人。

報導稱，那是一場「非常愉快的25分鐘對話」。馬克宏於2017年就任法國總統，當時川普也才剛當上美國總統不久，兩人是舊識。

亞洲領導人方面，根據南韓「東亞日報」報導，南韓總統尹錫悅與川普「在7日上午7時59分開始通話，時長約12分鐘」，雙方還同意「儘快會面」。由於南韓和日本沒有時差，這代表川普先與尹錫悅會談，之後才和石破茂通話。

而根據媒體報導，川普還與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論伊朗對以色列安全的威脅。英國首相施凱爾（Keir Starmer）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也與川普通話，具體時長未公開。大陸國家主席習近平則是向川普致賀電，祝賀他當選。