美梵關係恐再陷緊張？教廷稱梵中對話將持續：川普無法改變

美國前總統川普將重掌白宮,美梵關係恐再陷緊張。教廷國務院長帕洛林直言,川普無法改變教宗方濟各的對中政策,梵中對話會持續,「不管美國做何反應」(regardless ofreactions that may come from America)。

帕洛林(Pietro Parolin)昨天出席一場由宗座額我略大學(Pontifical Gregorian University)舉辦的研討會,他在場邊回應媒體詢問時表示,「希望在川普(Donald Trump)即將就任之際,獲得許多智慧,因為這是聖經中統治者主要的美德。」他也期盼川普努力成為整個美國的總統,克服兩極化分裂。

對於川普曾揚言一日內結束俄烏戰爭,帕洛林連說三次「但願如此」,但他直言「川普也沒有魔杖,成事需要極大謙卑與眾人的幫助,要著眼於全體人類的利益,而非獨惠特定利益。」

帕洛林坦言,他憂心達成和平的代價,可能是犧牲烏克蘭人或巴勒斯坦人的利益,但目前川普沒有具體說明,如何在上任第二天就結束戰爭,「因此我們現在要看看川普上任後會提出何種建議。」

至於川普就任後可能大規模驅逐移民,帕洛林直言,教宗方濟各(Pope Francis)與教廷對移民問題立場非常明確,「我們相信人道方式是解決移民問題的唯一途徑,我們支持採取明智的政策,不要走向極端。」

帕洛林指出,就像川普上個任期一樣,他相信美梵基本關係不會改變,「有些議題將拉近彼此距離,有些事情將使彼此紛歧,造成疏遠,這將是對話與努力尋找新共識的機會,最終目標是有利世界共同利益與和平。」

2020年時,川普任內的美國國務卿蓬佩奧(MikePompeo)曾嚴厲批評梵中簽署主教任命協議,質疑教廷道德權威陷入危機。

對於川普回鍋是否將影響梵中關係,帕洛林表示,今年10月梵中協議剛重新續約4年,「梵中對話仍在進行,雖是緩步前進,但可確認這個路線會延續下去,不管美國做何反應。」