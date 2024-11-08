美梵關係恐再陷緊張？教廷稱梵中對話將持續：川普無法改變
美國前總統川普將重掌白宮，美梵關係恐再陷緊張。教廷國務院長帕洛林直言，川普無法改變教宗方濟各的對中政策，梵中對話會持續，「不管美國做何反應」（regardless ofreactions that may come from America）。
帕洛林（Pietro Parolin）昨天出席一場由宗座額我略大學（Pontifical Gregorian University）舉辦的研討會，他在場邊回應媒體詢問時表示，「希望在川普（Donald Trump）即將就任之際，獲得許多智慧，因為這是聖經中統治者主要的美德。」他也期盼川普努力成為整個美國的總統，克服兩極化分裂。
對於川普曾揚言一日內結束俄烏戰爭，帕洛林連說三次「但願如此」，但他直言「川普也沒有魔杖，成事需要極大謙卑與眾人的幫助，要著眼於全體人類的利益，而非獨惠特定利益。」
帕洛林坦言，他憂心達成和平的代價，可能是犧牲烏克蘭人或巴勒斯坦人的利益，但目前川普沒有具體說明，如何在上任第二天就結束戰爭，「因此我們現在要看看川普上任後會提出何種建議。」
至於川普就任後可能大規模驅逐移民，帕洛林直言，教宗方濟各（Pope Francis）與教廷對移民問題立場非常明確，「我們相信人道方式是解決移民問題的唯一途徑，我們支持採取明智的政策，不要走向極端。」
帕洛林指出，就像川普上個任期一樣，他相信美梵基本關係不會改變，「有些議題將拉近彼此距離，有些事情將使彼此紛歧，造成疏遠，這將是對話與努力尋找新共識的機會，最終目標是有利世界共同利益與和平。」
2020年時，川普任內的美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）曾嚴厲批評梵中簽署主教任命協議，質疑教廷道德權威陷入危機。
對於川普回鍋是否將影響梵中關係，帕洛林表示，今年10月梵中協議剛重新續約4年，「梵中對話仍在進行，雖是緩步前進，但可確認這個路線會延續下去，不管美國做何反應。」
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