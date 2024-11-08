印尼總統展開一系列國是訪問 印尼媒體：正安排與川普見面

中央社／ 雅加達8日專電
印尼總統普拉伯沃（圖中）。 法新社
印尼總統普拉伯沃（圖中）。 法新社

印尼總統普拉伯沃今天展開一系列國是訪問，先赴大陸接著還會到美國，並可能與美國總統當選人川普見面。另外，普拉伯沃還會到秘魯、巴西、英國和中東國家，預計將舉行多場雙邊和多邊會議，討論經濟和地緣政治等議題。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）展開上任後首次國是訪問，今天抵達北京，將與大陸國家主席習近平見面，隨後赴美與美國總統拜登（Joe Biden）會面。

普拉伯沃此行還會赴秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC），並參加在巴西舉行的20國集團（G20）峰會，以及訪問英國和中東國家。

羅盤報（Kompas）報導，普拉伯沃赴北京前，在雅加達哈利姆機場（Halim Perdanakusuma Airport）向媒體表示：「各國關注印尼的角色和想法，我認為這是我們的榮幸。我們會持續與各方保持良好關係。」

普拉伯沃說：「我將從巴西直接飛往英國，之後可能經過幾個中東國家，再回到印尼。」

普拉伯沃是否會與川普（Donald Trump）會面引發印尼媒體關注。雅加達郵報（Jakarta Post）今天引述消息人士指出，普拉伯沃預計11至13日在美國停留，正安排與川普見面的相關計畫。

印尼總統府通訊辦公室主任哈桑（Hasan Nasbi）6日曾表示，「無論誰勝選，普拉伯沃都可能與（美國）總統當選人見面」。

川普 美國大選 賀錦麗

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