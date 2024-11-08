「關稅人」川普問鼎白宮 全球PCB龍頭董座沈慶芳這樣看
被外界封為「關稅人」的美國總統當選人川普將二度入主白宮，對全球產業供應鏈影響備受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）董座沈慶芳8日在法說會期間受訪提到該議題時回應提到，不管誰當選，大家都可以預期方向變化不大會持續，這也是為何臻鼎已推動泰國投資且按部就班發展，且預期供應鏈的破碎化持續，臻鼎有對應布局，希望通吃產業需求。
記者詢問地緣政治與美國大選後議題，沈慶芳回應，不管誰當選，大家都可以預期方向變化不大會持續執行，這也是為何臻鼎推動泰國投資。
他也說，預期供應鏈的破碎化持續，這也是為何臻鼎有對應布局通吃產業需求。
景氣方面，他也提到，預期AI仍有不錯成長，不過一般消費產品受到不確定因素影響，但有錢人仍有錢，臻鼎也是一直要做有錢人生意，如今看來2025年正向發展將持續往好的方向走，集團預計12月6日至7日召開明年度大會也將有更明確成長數字，不過今年度來自AI產品占比已達40%，預期明年更高，公司持續以高階產品為主，預期高階產品持續提升。
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