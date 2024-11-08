人民日報鐘聲：推動中美關係穩下去、好起來、向前走，是正確抉擇

美國總統大選結果揭曉，川普當選下一任美國總統，人民日報重要評論欄目「鐘聲」今天發表評論文章稱，中美合則兩利，鬥則俱傷。打壓和遏制解決不了美國面臨的問題。雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧；中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。只有雙方相向而行，才能找到新時期中美正確相處之道。推動中美關係穩下去、好起來、向前走，是對歷史、對人民、對世界負責任的正確抉擇

文章稱，11月7日，習近平主席向美國當選總統川普致賀電，指出一個穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

它說，習近平主席的賀電，反映中國對美政策的穩定性與連續性。作為世界上最重要的雙邊關係之一，中美關係要放在宏闊視野下來思考與規劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。無論國際風雲如何變幻，中國始終以對歷史、對人民、對世界負責的態度發展中美關係，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。

評論指出，歷史證明，中美關係風雲跌宕，但總是在曲折中向前發展。相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是從50多年中美關係歷程中提煉出的經驗，也是歷史上大國衝突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。互相尊重是人與人打交道的基本禮數，也是中美兩國相處的起碼準則。和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩國必須守住的底線。合作共贏是時代發展的潮流，也是中美關係該有的底色。

它說，中美合作共贏符合兩國和兩國人民的根本利益，符合時代潮流。中國的不斷成長為包括美國在內的世界各國提供了持續成長的動力和巨大的市場空間。中美兩國貿易自建交以來增加了200多倍，雙邊貿易額約佔全球1/5。今天，中國是美國商品第三大出口市場，美國是中國第三大貿易夥伴，超過7萬家美企在華投資興業，僅對華出口就支撐美國93萬個就業機會。去年，中國新設美企1,920家，八成在華美企計畫將今年獲利用於再投資。事實證明，中美合作為兩國人民帶來實際福祉，中美各自的成功是彼此的機會。

文章說，中美推動互利合作，能為雙方更好地應對各自挑戰、實現發展創造機會。無論在經貿等傳統領域，或是氣候變遷、人工智慧等新興領域，中美都存在著廣泛共同利益。中美應該拉長合作的清單、做大合作的蛋糕，相互成就、互利共贏，應該著眼大局，為開展合作提供好的氛圍和穩定的關係。

它說，世界需要一個穩定的中美關係。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美應該成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。過去一年來，中美外交、財經、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，向世界傳遞了積極的信號。目前，無論是推動世界經濟復甦，或是解決國際和區域熱點問題，都需要中美協調合作。。

文章說，中美合則兩利，鬥則俱傷。打壓和遏制解決不了美國面臨的問題。雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。中國的對外政策維持高度連續性和穩定性。將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和處理中美關係。

不過文章亦稱，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。只有雙方相向而行，才能找到新時期中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道，為建構人類命運共同體作出各自貢獻。

最後文章說，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。推動中美關係穩下去、好起來、向前走，是對歷史、對人民、對世界負責任的正確抉擇。