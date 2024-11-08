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川普當選沒未來！馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。取自IG
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。取自IG

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson） 與父親關係不睦，在川普勝選後，薇薇安更宣布，決定離開美國，因為「看不到自己在美國的未來」 。

紐約郵報報導，現年20歲的薇薇安2022年提交申請更改性別和姓名，宣布與父親馬斯克斷絕關係。她在川普勝選後於Threads上發文表示，「我已經考慮這件事有段時間了，但昨天讓我更確定了。我看不到自己在美國的未來。」

薇薇安說，「即使他只在位4年，即使反跨性別的法規奇蹟般地沒有實施，那些自願投票支持這一切的人仍然不會馬上消失。」

馬斯克是讓川普再度入主白宮的極大功臣之一，而薇薇安是馬斯克與第一任妻子育有的6名孩子之一。馬斯克曾聲稱薇薇安「已經不是女孩」，還直言薇薇安「已經象徵性死亡」，認為自己被薇薇安「欺騙」，在薇薇安16歲時授權同意其接受性別重置治療，沒人跟他說，青春期阻斷劑其實就是不孕藥物，「基本上，我已經失去我兒子，賽維爾被『覺醒思想病毒』殺死了。」薇薇安原名為賽維爾．亞歷山大．馬斯克（Xavier Alexander Musk）。

薇薇安則回應馬斯克是名缺席的父親，且對她的女性化特質相當殘忍，痛批馬斯克易怒、冷漠且自戀。

馬斯克是讓川普再度入主白宮的極大功臣之一。路透
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川普 美國大選 賀錦麗

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